Tältä näytti ylilento Hornetin ohjaamosta kuvattuna

Tämävuotinen Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestettiin 4. kesäkuuta Jyväskylässä. Myös ilmavoimat otti osaa paraatiin tekemällä ylilennon neljän F/A-18 Hornet-hävittäjän lentueella.

Puolustusvoimat on julkaissut Twitterissä videon siitä, miltä ylilento näytti Hornetin ohjaamosta.

Vuosina 1995–2000 käyttöön otetut Hornet-hävittäjät poistuvat käytöstä vuoteen 2030 mennessä. Alun perin 64 hankitusta koneesta on jäljellä 62.

Niiden korvaajaksi Suomi päätti hankkia joulukuussa 2021 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjää, joista ensimmäinen luovutetaan ilmavoimille koulutuskäyttöön vuonna 2025.

Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimin syntymäpäivänä vietettävän Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatiin osallistui joukkoja yhteensä noin 1150 henkilöä, yli 40 ajoneuvoa ja noin 15 ilma-alusta maa-, meri- ja ilmavoimista, maanpuolustuskorkeakoulusta, rajavartiolaitoksesta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä.

