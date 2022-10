Tältä näyttää venäläisten rakettien ”hautausmaa” Harkovassa

Koillis-Ukrainan Harkovaan on raivattu niin kutsuttu hautausmaa kaikille kaupunkiin ammutuille venäläisille raketeille ja ohjuksille, kertoo WarTranslated-sivusto Twitterissä viitaten venäläisen Izvestija-lehden uutiseen.

Uutisklipin video (jutun alla) esittelee väliaikaista aluetta räjähtäneiden rakettien ja ohjusten jäänteiden turvallista säilytystä varten.

Varastoalueella on yli 5 000 raketin- ja ohjuksenosaa muun muassa BM-21 Grad -, BM-27 Uragan -, BM-30 Smertš – ja Tornado-S-raketinheittimistä sekä S-300-ilmatorjuntajärjestelmästä.

Varsinkin hyökkäyssodan alussa venäläiset ampuivat raketinheittimistä paljon rypäleammuksia Harkovaan ja sen lähistölle.

Tällä hetkellä venäläiset pommittavat kaupunkia ohjuksilla ja itsemurhalennokeilla. Usein tapahtuu S-300-järjestelmien ohjusiskuja.

Venäjän asevoimien kerrotaan kärsivän pahasta ohjuspulasta. Ohjuspulan eräänä erikoisena seurauksena Venäjä on käyttänyt S-300-ilmatorjuntaohjuksia iskuissa ukrainalaisiin maakohteisiin, vaikka ne eivät tähän rooliin erityisen hyvin sovellukaan.

Kharkiv has its own graveyard for all the Russian missiles dropped on the city, containing over 5000 elements. These mainly include Grad, Uragan, Smerch and S-300 remains. pic.twitter.com/K88Vtzlype

— Dmitri (@wartranslated) October 24, 2022