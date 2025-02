Tältä näyttää venäläinen neuvottelu – Ukrainasta kova vastaus Tšernobyl-iskuun

– Tämä ei ollut sattumaa vaan selvä viesti Ukrainalle ja Yhdysvalloille: ”jos ette suostu vaatimuksiini, lähetän ensi kerralla ohjuksen”, Ukrainan Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja ja Yhdysvaltain Pittsburghin yliopiston apulaisprofessori Tymofiy Mylovanov sanoo Venäjän lennokki-iskusta Tšernobylin ydinvoimalalle.

Venäläinen pommilennokki osui eilen illalla Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa sulaneen reaktorin päälle pystytettyyn sarkofagina tunnettuun suojakuoreen. Ukraina on julkaissut tapahtuneesta ja kuoren vaurioista runsaasti videomateriaalia ja maailman ydinenergiajärjestö IAEA on vahvistanut iskun. Kreml on tästä huolimatta kiistänyt koko asian.

Ukrainan elinkeinoministerinä vuosina 2019-2020 toiminut Mylovanov toteaa X:n ketjussaan, että iskua on jopa väitetty venäläisillä sosiaalisen median kanavilla Ukrainan valeoperaatioksi. Hän huomauttaa, että molemmat sodan osapuolet ja myös Nato-maat seuraavat nykyisin lennokkien kulkua Venäjän hyökkäysten aikana.

– Lennokkien liikkeet tallennetaan. Jos Venäjän väitteet olisivat totta, olisi se näyttänyt todisteita, edes tallenteen näytöiltä, Mylovanov sanoo.

Ukrainalaisvaikuttajan mukaan tältä näyttää, ”kun Venäjä neuvottelee vilpittömin mielin”.

Vastaavaa sanoi myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän jakoi X:ssä videon lennokin osumasta reaktorin sarkofagiin.

– Venäjä tekee tällaisia iskuja Ukrainan infrastruktuuria ja kaupunkeja vastaan joka yö. Venäjä jatkaa asevoimiensa kasvattamista eikä sen mielenvikaisessa ja ihmisvastaisessa valtiollisessa retoriikassa ole nähty mitään muutosta, presidentti totesi.

– Tämä tarkoittaa, ettei [Vladimir] Putin todellakaan valmistaudu neuvotteluihin – hän valmistautuu hämäämään koko maailmaa. Tämän takia tarvitaan yhtenäistä painetta kaikilta, jotka arvostavat elämää – painetta, joka kohdistuu hyökkääjään. Venäjä on pantava tilille teoistaan, hän jatkoi.

Russia hits Chernobyl

This is not random, but a clear message to Ukraine and the U.S.: “if you don’t agree to my demands, next time I will send a missile”

What’s the damage? The drone hit the cover of the exploded nuclear reactor 1/

pic.twitter.com/rBxb0xNSwr

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) February 14, 2025