Tältä näyttää sodan todellisuus: Miinoilla lastattu kärry kohti vihollista

Ukrainalaiset sotilaat ovat osoittaneet luovuutta sodankäynnissä. Sotilaat valmistivat kotitekoisen aseen lataamalla panssarimiinoja itsestään liikkuvaan kulkuneuvoon, joka on muokattu traktorista.

Traktorista muokattu, panssarimiinoilla lastattu miehittämätön ajoneuvo toimii käytännössä kamikaze-droonina tai maalla liikkuvana pommina.

– Matalaa teknologiaa, tehokasta. Sota vuonna 2024 näyttää villiltä, kommentoi bloggaaja videon yhteydessä.

Viestipalvelu X:ssä jaetulla videolla näkyy, kuinka panssarimiinoilla lastattu, traktorista muokattu miehittämätön ajoneuvo käynnistetään ja lähetetään liikkeelle.

Ukrainian fighters rigged up a DIY kamikaze drone using a walk-behind tractor loaded with TM-62 anti-tank mines. Low-tech, high-impact. War in 2024 looks wild. pic.twitter.com/m5qF2lGwkz

— WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2025