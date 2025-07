Tältä näyttää EU-komission 1,8 biljoonan euron budjettiesitys

EU-komission tuore esitys monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2028–2034 siirtäisi unionin budjetin painopistettä ja lähes kaksinkertaistaisi sen koon, kertoo Politico.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli 1,8 biljoonan euron suuruista ehdotustaan medialle keskiviikko-iltana. Summa vastaisi 1,15 prosenttia koko EU:n bruttokansantuotteesta.

– Se on budjetti, joka vastaa Euroopan kunnianhimoa, joka kohtaa Euroopan hasteet ja joka vahvistaa itsenäisyyttämme. Budjetti on isompi, se on fiksumpi ja se on terävämpi, von der Leyen linjasi.

Vertailun vuoksi, EU:n vuosien 2021-2027 rahoituskehyksen suuruus on noin 1,2 biljoonaa euroa.

Kenties merkittävin muutos olisi maatalous- ja aluetukien päätyminen leikkuriin. Näille olisi varattu budjetissa alle puolet, noin 865 miljardia euroa. Maatalous- ja aluetuet ovat historiallisesti muodostaneet suurimman osuuden EU:n budjetista, ja kuluvalla rahoituskaudella niihin on kulunut budjetista kaksi kolmasosaa.

Sen sijaan aikaisempaa suurempi osa EU:n varoista menisi esityksen mukaan puolustukseen, tutkimukseen ja infrastruktuuriin. Esimerkiksi Euroopan kilpailukykyrahastolle varataan budjetissa huimat 410 miljardia euroa. Tästä puolustuksen osuus olisi 131 miljardia euroa, viisi kertaa enemmän kuin nykyisessä budjetissa.

Globaali Eurooppa -ohjelmalle eli kehitysavulle sekä Ukrainan ja muiden naapurimaiden avustamiselle varattaisiin 200 miljardia euroa. Erasmus+ -opiskelijavaihto-ohjelmaan uppoaisi 49 miljardia euroa, liikennehankkeita rahoittavaan Connecting Europe Facility -ohjelmaan 81 miljardia euroa ja NextGenEU -elvytyspaketin takaisinmaksuun 168 miljardia euroa.

Valtaosa jättibudjetista rahoitettaisiin jatkossakin jäsenmaksutuloilla. Niiden lisäksi uusia rahavirtoja tulisi tupakka-, elektroniikkajäte- ja yritysverojen kautta.

Uusien verojen arvioidaan tuovan unionin kassaan 25-30 miljardia euroa vuosittain. Lisäksi EU:n osuus ETS-päästökauppatuloista toisi rahoitusta 58 miljardia euroa.

Todennäköisesti budjettia ei kuitenkaan tulla hyväksymään nykymuodossaan.

EU-jäsenmaiden on hyväksyttävä esitys yksimielisesti, jonka jälkeen tarvitaan vielä EU-parlamentin enemmistön hyväksyntä. Edessä on siis pitkät ja vaikeat neuvottelut komission, jäsenmaiden ja parlamentin välillä, jotka saataneen valmiiksi vasta vuonna 2027.