TalSa: Tästä syystä sähkö on nyt kallista

Sähkö on Suomessa nyt kalliimpaa kuin suuressa osassa Eurooppaa, vaikka samaan aikaan kaasun hinta on viime aikoina halventunut. Asiantuntijoiden mukaan sähkön hinnannousun takana ovat Venäjän hyökkäyssodan ohella myös paikalliset tekijät, Taloussanomat uutisoi.

– Tuulivoimaa on ollut heikosti tarjolla, mikä heiluttelee sähkön hintaa merkittävästi, sanoo LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro.

Myös Olkiluoto kolmosen sähköntuotannon viivästyminen näkyy hinnoissa, samalla kun pakkaset juuri nyt nostavat sähkön kulutusta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kuvailee Suomea sähkön siirtoyhteyksien pullonkaulaksi.

– Ajoittain olemme olleet vähän irrallaan eurooppalaisista hinnoista.

– Poukkoilemme sen mukaan, mikä kulutuksemme on, miten paljon meillä tuulee ja naapureissa tuulee, Ruusunen sanoo.

Myös Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen epäilee EU:n nykyisen sähkömarkkinamallin toimivuutta.

– En ole ehkä niin luottavainen, kuin poliitikot ja virkamiehet tuntuvat olevan.

Tutkijaa epäilyttää etenkin kilpailun toteutuminen tilanteessa, jossa markkinoita hallitsevat muutamat Fortumin kaltaiset toimijat.

Maakasun hinta on laskenut viime aikoina selvästi, vaikka myös kaasu maksaa nyt huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Tutkijoiden mukaan kaasun osalta pahimmista hintapiikeistä on tultu alas kaasuvarastojen täyttyessä muulla kuin venäläisellä kaasulla. Lämmitystarve on myös ollut Keski-Euroopassa odotettua pienempi.