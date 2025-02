Talsa: Näissä ammateissa ansaitsee hyvin lyhyellä koulutuksella

Hyväpalkkainen ammatti ei vaadi aina korkeaa koulutusta. Taloussanomat on koostanut listan hyväpalkkaisista ammateista, joihin voi päätyä vähäiselläkin kouluttautumisella.

Ensimmäisenä ovat myyntiedustajat.

– Niissä on toki tehtäviä, joihin koulutusta vaaditaan, mutta usein on niin, että hyvä myyntihenkinen asenne ja tuloksentekokyky on kuitenkin tärkeimpiä rekrytointi-kriteereitä, kertoo rekrytointipalvelu- ja viestintäpäällikkö Lotta Viljamaa Duunitorilta Talsalle.

Myyntitehtävissä käytetään usein ainakin osittain provisiopalkkausta. Näin ollen myyntiedustaja voi päästä korkeillekin ansioille, mikäli hän saa paljon tulosta aikaan.

Toinen esimerkki hyväpalkkaisesta ja vähän opiskelua vaativasta ammatista ovat kiinteistönvälittäjät. Vaikka moni kiinteistönvälittäjä suorittaa laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon (LKV), se ei ole välttämätöntä työssä toimimisille.

Vähäisellä koulutuksella voi päästä myös automyyjäksi. Autokauppiaaksi voi myös erikseen opiskella, mutta se ei ole välttämätöntä tehtävässä toimimiselle.

– Automyyjä on myös yksi tehtävä, mihin harvemmin mitään pitkää koulutusta vaaditaan, Viljamaa sanoo.

Myös lentokoneasentajaksi voi päästä vähäisellä koulujen käynnillä. Edellytyksenä on kolmen vuoden ammatillinen koulutus, minkä jälkeen opintoja voi jatkaa lentokonetekniikan ammattitutkinnolla tai erikoisammattitutkinnolla.

Vaikka tiettyihin hyväpalkkaisiin tehtäviin on mahdollista päästä ilman pitkää kouluttautumista, korkeakoulujen suorittamisella omat työmahdollisuudet paranevat huomattavasti.

– Työmarkkinoilla tilanne muuttuu ihan koko ajan. Yhdistelmä ”helppo päästä, hyvä palkka ja varma työpaikka” on kyllä tässä maailmanajassa mahdoton, toteaa liiketoimintajohtaja Anne Koivusaari Manpower Groupista Talsassa.