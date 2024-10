Talsa: Näin voit säästää talvella kodin sähkölaskussa

Sähkölämmitteisessä asunnossa sähkön kulutusta talven kylminä päivinä voi vähentää useilla keinoilla, kertoo Taloussanomat.

Yksinkertaisin keino on laskea sisälämpötilaa. Yhden asteen pudotus tuo noin viiden prosentin säästön lämmityskuluissa.

Myös ilmalämpöpumppu on hyvä apu sähkölämmittäjälle. Motivan arvion mukaan lauhana talvena jopa 40–60 prosenttia omakotitalon lämmöstä voidaan tuottaa ilmalämpöpumpun avulla, jos lämmitys on oikein säädetty.

– Erityisesti suorasähkö­lämmitteisissä kodeissa ilmalämpöpumppu alkaa kuulua osaksi järjestelmää. Jos sitä ei ole, on sen hankkimista syytä vakavasti harkita, Motivan johtavan asiantuntijan Päivi Suur-Uski sanoo Taloussanomille.

Yksi tapa säästää sähkölaskussa on lattialämmityksen kääntäminen viileämmälle. Kokonaan lattialämmitystä ei kuitenkaan kannata kytkeä pois päältä, jos se on kylpyhuoneen ainoa lämmönlähde. Silloin sen tehtävänä on osaltaan kuivattaa tilaa ja ehkäistä kosteusvaurioita.

Pörssisähköä käyttävien kannattaa tarkkailla sähkön hintaa, ja ajastaa paljon kuluttavien laitteiden käyttö edullisemmille tunneille. Pitkällä aikavälillä asunnon sähkönkäyttöä voi vähentää energiatehokkuusremontilla.