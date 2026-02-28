Talsa: Näin halvalla kahvipaketin voi saada

Kaupat kilpailevat nyt omien kahvimerkkiensä edullisuudella ja ne seuraavat toistensa hinnoittelua tarkoin. Niin Prismassa, K-Supermarketissa kuin Lidlissä on myynnissä kahvia, joka maksaa alle kaksi euroa paketilta, kertoo Taloussanomat.
Sen tekemän vertailun mukaan edullisinta kahvia saa tällä hetkellä Lidlistä. Kaupan edullisin kahvi, Emilia Classic, maksaa 1,15 euroa, kun taas K-Supermarketin K-menun kahvipaketilla hintaa on 1,83 euroa.
Prismasta Xtra-merkin kahvipaketin saa 1,28 eurolla. Kahvipaketin hinta on tippunut tammikuusta, jolloin se maksoi 2,95 euroa.
Edullinen kahvin hinta on herättänyt keskustelua kuluttajien keskuudessa. Moni pohtii, voiko halpakahvi olla maistuvaa.
Kahvin hinta nousi voimakkaasti viime vuonna. Tämän seurauksena siitä tuli sisäänheittotuote, jota saatetaan myydä jopa tappiolla, jotta ihmisiä saadaan houkuteltua kauppaan.
Finnwatchin tutkijan Anu Kultalahden mukaan halpa kahvi ei automaattisesti ole vastuutonta, mutta niissä voi piillä ongelmia.
Esimerkiksi Lidlin halpakahvi on saanut Finnwathchilta kritiikkiä, sillä kahvin alkuperästä tai vastuullisuusvalvonnasta ei ole saatu tietoa kahvia myyvältä Lidliltä eikä sitä valmistavalta Melittalta pyynnöistä huolimatta.
Kultalahden mukaan kuluttajan kannattaa jättää tuote ostamatta, jos kahvin alkuperämaata ei ole kerrottu.
Kesko ja S-ryhmä sen sijaan ovat huolehtineet vastuullisuuslinjauksistaan, Finnwatchista arvioidaan. Niiden omat kahvimerkit ovat vastuullisuussertifioituja. Esimerkiksi K-menun ja Xtran kahveissa on Rainforest Alliance -sertifikaatti.
– Kuluttajille ja yrityksille suositellaan luotettavien, kolmannen osapuolen sertifikaattien käyttöä. Näiden kriteerit ovat julkisia, ja usein osin myös auditointituloksetkin, Kultalahti sanoo Taloussanomille.