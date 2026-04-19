Talsa: Näin eläkekatto on toteutettu Euroopan maissa

Suomessa keskustellaan eläkekaton käyttöönotosta julkisen talouden säästökeinona.
Eläkekatto tarkoittaa työeläkkeelle asetettavaa euromääräistä ylärajaa, joka on käytössä muun muassa Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Luxemburgissa, kertoo Taloussanomat.
Monissa maissa on käytössä lakisääteistä eläketurvaa täydentäviä lisäeläkejärjestelyjä, jotka ovat joissakin maissa, kuten Ranskassa pakollisia.
Tavallisin tapa toteuttaa eläkekatto on eläkepalkkakatto, joka on käytössä esimerkiksi Ruotsissa.
Tämä tarkoittaa sitä, että palkasta kertyy eläkettä vain tiettyyn rajaan saakka. Sen ylittävistä ansioista ei siis peritä eläkevakuutusmaksuja.
– Useimmissa maissa työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava katto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen, sanoo Eläketurvakeskuksen yhteyspäällikkö Mika Vidlund.
Näin on esimerkiksi Norjassa, Espanjassa, Itävallassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Belgiassa.