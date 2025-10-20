”Taloyhtiöt maksavat kallista hintaa” – Huumeongelma herätti raivon

Suomessa on keskusteltu syksyn mittaan huolestuneeseen sävyyn monin paikoin pahentuneesta huumeongelmasta. Poliisin mukaan taustalla on muun muassa erittäin vaaralliseksi kuvaillun alfa-pvp-muuntohuumeen leviäminen.

Helsingissä asuva Jenny Thuneberg arvioi tilanteen räjähtäneen viimeisen vuoden aikana, sillä käyttö ja kaupankäynti on muuttunut silmiinpistävän avoimeksi. Sivullisten häirinnän ja väkivallan riskin arvioidaan kasvaneen aiempaan nähden.

– Päivisin, keskellä katua, jopa lasten nähden tapahtuva huumeiden käyttö on röyhkeää, mutta valitettavasti nykyään arkipäivää, Thuneberg kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Kallion ja erityisesti Sörnäisten alueen järjestyshäiriöt, tappelut, roskaaminen ja omaisuusrikokset näkyvät asukkaan mukaan arjessa. Hänen autoonsa on kohdistunut ilkivaltaa ja murtoja kolme kertaa vuoden sisällä. Monet yrittäjät joutuvat pitämään ovensa lukossa tai ovat alkaneet etsiä uutta sijaintia.

– On hienoa, että poliisi näkyy alueella aiempaa enemmän. Poliisin resurssit eivät kuitenkaan riitä ratkaisemaan tilannetta. Ilmiö pysyy kurissa tasan niin kauan kuin poliisi on paikalla. Kun poliisi poistuu, tilanne palaa entiselleen muutamassa minuutissa, Jenny Thuneberg sanoo.

Helsingin kaupungin lupaamat ”nopeat ja näkyvät toimet” eivät ole hänen mukaansa tuoneet asiaan ratkaisua. Tilanne on pikemminkin huonontunut entisestään syksyn mittaan.

Thuneberg huomauttaa, että Kalliossa on aina ollut rosoa, ja siihen alueen asukkaat ovat osanneet suhtautua. Nykyinen tilanne herättää hänen mukaansa miettimään, kenen etua olla ja elää alueella suositaan.

Vallilan, Alppilan ja Kallion alueella sijaitsee useita tilapäisasutuksia, jotka eivät edellytä päihteettömyyttä.

– Näyttää siltä, että palveluita on keskitetty liikaa samalle pienelle alueelle. Tästä alueen asukkaat, yritykset ja taloyhtiöt maksavat kallista hintaa. Ne, jotka voivat, lähtevät, mutta onko tämä se kehityskulku, jota Helsinki haluaa, Thuneberg kysyy.