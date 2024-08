Taloustieteilijät eläkkeistä T&T:lle: Eivät kovin suuria

Eläkkeet eivät ole Suomessa kovinkaan suuret, kun asiaa verrataan kansainvälisesti. Näin sanovat Tekniikka&Talous -lehden haastattelemat taloustieteilijät ja muistuttavat, että huolta herättää ennemmin eläkeläisten suuri määrä suhteessa työikäisiin.

Taloustieteilijöiltä kysyttiin ovatko eläkkeet Suomessa liian suuret ja olisiko järkevää pienentää palkansaajan verokiilaa vähentämällä eläkemaksuja.

Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n julkistalouden professori Roope Uusitalo sanoo, että verokiilan pienentäminen eläkemaksujen pienentämisen kautta olisi lainsäädännöllisesti haastavaa.

– Suomen lainsäädäntö tulkitsee, että jo ansaitut eläkkeet nauttivat omaisuudensuojaa, minkä seurauksena eläkkeitä ei olisi yksinkertaista pienentää, Uusitalo arvioi.

Hänen mukaansa kansainvälisessä vertailussa suomalaisten eläkkeet eivät ole kovin suuria.

– Enemmänkin on perinteisesti ollut huolta siitä, että Suomessa on paljon eläkeläisiä suhteessa työikäisiin ja eläkkeelle jäämisikä on ollut alhainen. Toisaalta eläkeikä on ollut nousussa parin viime vuosikymmenen aikana.

Moni palkansaaja kuitenkin kokee verokiilan ansaitsemistaan tuloista kohtuuttomaksi. Tässä eläkemaksuilla on suuri rooli.

Työntekijän eläkemaksu oli alunperin viisi prosenttia palkasta vuonna 1962. Tänä vuonna se on noin 25 prosenttia eli yli puolet verokiilasta.

Lähi-Tapiolan ekonomisti Hannu Nummiahon mukaan eläkemaksujen leikkaaminen on haastavaa. Suomen ja suomalaisten kilpailukyvyn näkökulmasta työeläkemaksun alentaminen voisi olla hänestä järkevää. Tämä kuitenkin vaatisi eläkkeiden suuruuksien pienentämistä.

– Se on kuitenkin usein ihmisille viimeinen keino, että eläkkeitä pienennetään. Vaikea sanoa, saadaanko Suomessa liikaa eläkettä, mutta tuskin liian vähääkään, ekonomisti päättää.