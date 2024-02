”Talouskasvun hiipuminen ja konkurssit näkyvät”

Suurta työttömyyspiikkiä ei toistaiseksi ole nähtävissä, mutta talouskasvun hiipuminen ja sen seurauksena lisääntyneet konkurssit näkyvät jo työttömien määrän kasvuna, arvioi tuoreita lukuja Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom tiedotteessa.

Tilastokeskuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli tammikuussa 231000, mikä oli 20000 enemmän kuin vuosi sitten.

PTT:n PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk sanoo tiedotteessa, että työttömyys jatkaa kasvuaan jatkossakin, koska Suomen talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikot.

Myös lomautettuja on edelleen paljon. Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa 45300 henkilöä, mikä on 16600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 91700, mikä on 5800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työikäisen väestön määrä on kuitenkin kasvanut 32000:lla vuoden takaiseen nähden, mikä on seurausta maahanmuuton lisääntymisestä.

Ohlsblomin mukaan työllisyys on edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla.

– Positiivista on myös se, että taantuma ei todennäköisesti jää pitkäaikaiseksi, eikä laman uhasta tarvitse ainakaan vielä olla huolissaan.

– Tuoreimpien lukujen valossa talouden suunnan voi odottaa kääntyvän vuoden loppuun mennessä. Vielä alkuvuoden ajan kotitalouksien kulutus pysyy heikkona, yritysten luottamusmittarit pakkasella ja Euroopan keskuspankin rahapolitiikka liian kireänä Suomen taloudelle. Myös rakentamisen tilanne pysyy toistaiseksi synkkänä eikä käännettä ole nähtävissä ennen syksyä. Korkojen lasku voi kuitenkin käynnistää talouden noususuhdanteen vielä tämän vuoden aikana, Ohlsbom ennakoi.

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä 42000, kun vuotta aiemmin määrä oli 50300. Neljännellä vuosineljänneksellä avoimet työpaikat vähenivät merkittävästi Pohjois- ja Itä-Suomessa (- 4800) sekä Helsinki-Uusima-alueella (- 3000).

Toimialoista avoimien työpaikkojen määrä väheni erityisesti teollisuudessa. Avoimista työpaikoista 29000 eli 69 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamissa toimipaikoissa.

Kasvava työttömien määrä yhdistettynä vähentyvään työn kysyntään vähentää kireyttä työmarkkinoilla, mutta samalla epävarmuus kasvaa, kun avoimien työpaikkojen määrä vähenee nopeasti.

– Kysynnän epävakaisuus näkyy avoimien työpaikkojen määrissä. Yritykset eivät voi palkata lisätyövoimaa, jos niiden myymille tuotteille tai palveluille ei ole riittävästi kysyntää, Ohlsbom toteaa.