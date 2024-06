”Talouden lupaava yleiskuva on ehdollinen, etenemme veitsenterällä”

– Kuva Suomen taloudesta ja tarina talouden kehityksen takana on pysynyt ennallaan viimeisten kuukausien aikana. Merkkejä on ilmassa, että taantuma on väistynyt ja kasvu olisi käynnistymässä, valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander tiivisti ministeriön talousennusteen viestin maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Ministeriö julkaisi maanantaina vuosien 2024-2026 taloudellista kehitystä koskevan lyhyen ajan ennusteen.

Valtiovarainministeriö odottaa, että Suomen talouden kasvu on käynnistymässä. Tänä vuonna talouden ei odoteta kasvavan, mutta ensi vuodelle odotetaan 1,6 prosentin kasvua ja vuodelle 2026 kasvua odotetaan 1,5 prosenttia.

– Lupaava yleiskuva on ehdollinen, ettei ikäviä yllätyksiä satu. Etenemme veitsenterällä, Spolander tiivisti.

Talouskasvun taustalla ovat inflaation hidastuminen ja korkojen laskeminen. Kulutus ja investoinnit toipuvat.

– Talouskasvua heikentävät hallituksen sopeutustoimet, jotka heikentävät kotimaista kysyntää, valtiovarainministeriön finanssineuvos Janne Huovari totesi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Valtiovarainministeriön kesän ennuste talouskasvun suhteen ei ole muuttunut huhtikuussa julkaistusta kevään ennusteesta.

Yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu, kun korot laskevat. Työllisyystilanne paranee ja kuluttajien luottamus talouteen kohentuu.

Arvonlisäverotuksen korotus nostaa ministeriön mukaan hintoja jonkin verran.

– Arvonlisäveron korotus tulee sellaiseen tilanteeseen, että kotimaassa hintojen nousupaineet ovat matalat, Huovari sanoi.

Inflaatioennustetta ministeriö on hieman laskenut laskettu keväästä, vaikka kevään ennusteessa ei ollut mukana alvin nousua.

Kuluttajahinnat ovat nousseet vuoden 2021 alusta Suomessa reilut 14 prosenttia, kun euroalueella kasvu on ollut 20 prosenttia.

Samaan aikaan ministeriö muistuttaa, että ilmassa on edelleen lukuisia epävarmuustekijöitä. Näitä ovat maailmantalouden tila ja vientimarkkinoiden elpyminen. Käynnissä on isoja sopeutumisprosesseja koetuista kriiseistä ja politiikkatoimista. Lisäksi geopoliittiset jännitteet luovat epävarmuutta.

