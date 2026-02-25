Talouden käänne on alkanut – ”Valtion pitää keskittyä olennaiseen”

Suomen taloudesta on kuulunut viime aikoina kauan odotettuja myönteisiä merkkejä. Kasvun ennakoidaan vauhdittuvan kulutuksen, viennin ja investointien piristymisen myötä.

Suomalaisten kuluttajien luottamus taloustilanteeseen näyttää kohentuneen, mikä heijastuu palveluihin ja tavaroihin käytettävissä rahamäärissä. Monien yritysten tilauskirjat ovat samalla paisuneet. Myös työttömyydessä nähtiin käänne parempaan ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi muistuttaa nykyhallituksen tehneen yli 600 kasvua tukevaa päätöstä. Työmarkkinoita on sujuvoitettu, minkä ohella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan on ohjattu voimavaroja. Monien uudistusten kohdalla vaikutus näkyy vasta viiveellä.

– Menee vähintään yksi hallituskausi ennen kuin ne tulokset alkavat näkyä, ehkä kaksi. Olisi hyvin aikuismaista, jos voisimme pysyä realismissa sen suhteen. Ei voi olettaa, että talouteen syntyy huimaa kasvua heti kun päätös on tehty ja ennen kuin lait ovat edes voimassa, Martin Paasi sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Kansanedustaja muistuttaa, että valtio ei varsinaisesti luo kasvua.

– Valtio on se, joka luo edellytykset kasvulle ja sitten se kasvu tulee, jos on tullakseen. Vain ja ainoastaan keskushallinnollisessa Neuvostoliitossa voidaan uskoa, että valtio itse pystyisi luomaan kasvua. Se pystyisi ehkä väliaikaisesti sitä luomaankin, mutta sehän ei ole kestävää, pysyvää tai edes kannattavaa, Paasi toteaa.

Hänen mukaansa poliittinen vasemmisto pitää retoriikassaan yllä illuusiota siitä, että Suomessakin hallitus voisi päätöksillään luoda talouskasvua kuin taikaiskusta. Kansanedustaja kehottaa julkista sektoria pitäytymään vain rajatussa roolissa.

– Talouden kannalta parasta on se, että valtio keskittyy kaikista keskeisimpiin ja tärkeimpiin asioihin. Eli sellaisiin kulmakiviin, jotka tukevat lasten oppimista ja hyvinvointia. Ja totta kai puolustusta, sosiaali- ja terveydenhoitoa ja muuta vastaavaa. Kaikki tällaiset rönsyt pitää korjata pois niin, että voidaan verottaa mahdollisimman kevyesti, Martin Paasi sanoo.

Paasi painottaa, että matala verotus on lähtökohtaisesti avain talouskasvuun. Hän torjuu arvostelun siitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemät leikkaukset ja synkäksi moitittu narratiivi Suomen tilanteesta olisivat vaimentaneet kasvunäkymiä ja pelotelleet kuluttajat säästökannalle.

– Minusta tuntuu, että maailmalla ylipäätään tulevaisuudennäkymät tuntuvat aika synkiltä monelle ihmiselle tällä hetkellä. Minusta on vähän hurjaa laittaa se istuvan hallituksen syyksi, Martin Paasi sanoo.

Hän muistuttaa, että talous ei käänny terveelle kasvu-uralle vain kuluttamisella.

– Muutenhan tämä olisi helppoa, otettaisiin tuhat miljardia lainaa ja laitettaisiin suomalaiset kuluttamaan ja kaikki olisivat onnellisia, Paasi sanoo.

Kansanedustaja toteaa koko maan vaurastuvan silloin, kun Suomessa tehdään aiempaa enemmän tuotteita ja palveluita, joita voidaan viedä maailmalle.

– Eli vienti on kaiken talouskasvun ytimessä. Ja sen taustalla taas on tuottavuuden kasvu, joka vaatii investointeja, Paasi jatkaa.