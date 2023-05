Tällaista panssarikalustoa Venäjällä on vielä tuotavaksi Ukrainan rintamalle

Joulukuussa 2021 Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti, että yli 71 prosentilla Venäjän asevoimista oli uusi ja moderni aseistus, mikä oli korkein osuus koko maailmassa. Tilanne on muuttunut nopeasti. Esimerkiksi kun helmikuussa 2022, hyökkäyksen alussa, Venäjän taistelupanssarivaunukalusto koostui pääasiassa 1980-luvun vaunuista, kesällä Ukrainan rintamalle ilmestyi jo T-62-vaunuja, joita on ilmoitettu modernisoitavan noin 800. Keväällä 2023 alettiin kuitenkin kaivaa varastoista jo muinaisia T-54-vaunuja.

Länsiarvioiden mukaan maailmassa oli vuonna 2020 noin 73 000 taistelupanssarivaunua, joista lähes 13 000 – tai Military Balancen mukaan 13 600 Venäjällä. Niistä noin 10 000 oli varastoissa.

Varastojen turvin Venäjän luulisi voivan käydä sotaa hyvin pitkään, mutta varastoidun kaluston pitäminen käyttökunnossa ei ole halpaa. Siksi Venäjä vielä vuonna 2011 suunnitteli poistavansa vuosikymmenessä 10 000 vanhentunutta panssarivaunua ja panssaroitua ajoneuvoa, mutta poistojen määrä leikattiin Krimin miehityksen jälkeen 4 000:een. Leikkaamisen toinen syy oli uustuotannon odotettua pienempi volyymi.

Conflict Intelligence Team uutisoi Telegram-kanavallaan vuosina 1947–79 valmistettujen T-54/55-vaunujen ilmestymisestä Venäjän varastoista ensi kertaa 22. maaliskuuta 2023. Vaikka näille vaunuille, joita on kaiken kaikkiaan arviolta 2 800, on olemassa 2000-luvun alussa tehty modernisointisuunnitelma, todennäköisesti vaunut kuitenkin kaivetaan Ukrainassa tornin tyveä myöten maahan kiinteiksi pesäkkeiksi samaan tapaan kuin Neuvostoliitto sijoitti IS-2- ja -3-vaunuja 1960- ja -70-luvuilla muun muassa Kuriileille estämään Japanin tai Yhdysvaltain hypoteettista maihinnousua.

Maahan upottamisella pyritään tietysti tekemään maalista pienempi viholliselle, mutta on vaikea kuvitella parempaa maalia Ukrainan nykyaikaisille länsipanssarivaunuille kuin vanha ja paikallaan seisova T-54/55, vaikka se olisikin puoliksi maan alla.

Neuvostoliiton T-34-vaunuja ei todennäköisesti nähdä Ukrainan rintamalla, koska niitä tuskin pystytään palauttamaan enää taistelukelpoisiksi. Perusteluna on se, että vuonna 2019 Venäjä joutui ostamaan Laosilta 30 Tšekkoslovakiassa lisenssillä vuosina 1951–56 valmistettua T-34-85-vaunua käytettäviksi paraateissa, elokuvatuotannoissa ja asetettaviksi museoihin.

Rynnäkköpanssarivaunuissa Venäjällä ei ole vanhempaa kalustoa kuin BMP-1, joita valmistettiin vuosina 1966–88. Niitä on noin 14 500, joista puolet varastoissa. Kuljetuspanssariajoneuvoissa saatetaan sen sijaan nähdä uusimpien BTR-80-ajoneuvojen lisäksi vielä paljon lisää 1960- ja 1970-lukujen BTR-60- ja -70-nuljukumeja, joita on yhteensä noin 5 000, pääosin varastoissa. Venäjällä oli sodan alussa noin 1 500 BTR-80:tä, mutta se on menettänyt niitä jo yli 200. Toistaiseksi Oryxin kalustotappiolistalla on vasta yksi BTR-60 ja kuusi BTR-70:tä.