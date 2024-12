Tällaisia ovat Suomeen pyrkivät rikollisjengit – yrittävät ujuttautua yhteiskunnan rakenteisiin

– Nyt on välttämätöntä toimia, jotta ongelmat eivät laajene Suomessa pahemmiksi, kirjoittaa sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ministeriön kolumnissa järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Rantasen mukaan poliisi panostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja hallitusohjelman toimenpiteet tulevat tarpeeseen.

Suomessa järjestäytyneen rikollisuuden kansainvälistyminen näkyy uusina ulkomailta ohjattuina rikollisryhminä. Suomessa vaikuttavien rikollisryhmien ulkomaiset verkostot ovat aiempaa laajempia, ja Ruotsin rikollisryhmien vaikutus näkyy Suomessa.

Rantanen toteaa, että ruotsalaisten rikollistoimijoiden vaikutus on poliisin mukaan kasvanut erityisesti huumausainerikollisuudessa.

– Huumeiden viihdekäyttäjät harvoin ymmärtävät, että viihdekäyttökin tukee osaltaan järjestäytyneen rikollisuuden huumekauppaa.

Poliisin on oltava tehokkaasti läsnä myös verkossa ja somessa, koska suurin osa rikollisuudesta hyödyntää niitä toiminnassaan. Ruotsissa esille on noussut huolestuttava ilmiö, jossa alaikäisiä nuoria on värvätty rikolliseen toimintaan somealustoilla.

– Järjestäytynyt rikollisuus on vakava uhka yhteiskunnalle ja lailliselle yhteiskuntajärjestykselle. Rikollisryhmien toimintalogiikkaan kuuluu pyrkimys ulottautua

mahdollisimman laajalle yhteiskuntaamme – sen laillisiin rakenteisiin, liike-elämään ja tietoverkkoihin, Rantanen kirjoittaa.

Hallituksen tavoite on sisäministerin mukaan selkeä: jengirikollisuuden kasvu on pysäytettävä, ja kansainvälisten rikollisryhmien ja jengien rantautuminen Suomeen on estettävä.

– Hallitusohjelmaan kirjattujen lainsäädäntömuutosten valmistelu etenee hyvää vauhtia. Viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihtoa viranomaisten välillä tehostetaan ja poliisin rikostiedustelukykyä parannetaan. Lisäksi rangaistuksia on tarkoitus koventaa konkreettisesti. Jatkossa esimerkiksi aserikoksista rankaistaan ankarammin.

Järjestäytyneen rikollisuuden perinteisen rikosoikeudellisen torjunnan rinnalle on tarkoitus ottaa käyttöön uusia hallinnollisia torjuntakeinoja. Se tarkoittaa Rantasen mukaan esimerkiksi hallinnollisen valvonnan ja tarkastusten uudenlaista suuntaamista ja järjestäytyneen rikollisuuden huomioimista erilaisissa lupaprosesseissa. Tätä varten tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Hallitusohjelmassa onkin linjattu, että hallinnollinen torjunta ja siihen liittyvä tietojenvaihto mahdollistetaan uudella erityislainsäädännöllä.

Myös muita toimenpiteitä on tulossa, kun järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelma valmistuu pian oikeusministeriön johdolla.

– Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa on tärkeää, että viranomaiset vaihtavat tietoa tehokkaasti sekä kansallisesti että valtioiden rajojen yli. Rajat ylittävää rikollisuutta taklataan yhteistyössä etenkin Ruotsin kanssa. Rikollisten uudet toimintatavat ja toimijat on tunnistettava nopeasti.

Hallitusohjelma painottaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja tiedonvaihdon tehostamista myös EU-jäsenvaltioiden kesken.

– Tätä viestiä viemme eteenpäin siis myös EU:ssa.

– Kun viranomaisten toimintaedellytykset ja toimivaltuudet ovat kunnossa, olemme askeleen edellä. Hallitus on huolehtinut poliisin resursseista, jotta myös järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti. Viranomaistemme tehokas toiminta on selvä viesti rikollisille: tänne ei kannata tulla, tekijät jäävät kiinni ja joutuvat rikosvastuuseen, Rantanen toteaa.