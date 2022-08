Tällaisia minilennokkeja Ukraina käyttää vakoiluun

Britannia ja Norja ilmoittivat äskettäin Ukrainalle annettavasta sotilaallisesta avustuspaketista, joka sisältää satoja pieniä drone-lennokkeja nimeltään Black Hornet, kertoo Radio Free Europe.

Kyseessä on pienikokoinen drone-lennokki, joka on kehitetty Norjassa. Lennokki on suunniteltu sotilaskäyttöön vakoilemaan vihollisen toimintaa. Lennokit voivat lentää jopa 25 minuutin ajan, ja lataukseen kuluu suunnilleen yhtä paljon aikaa. Lennokin kuvaillaan olevan sudenkorennon kokoinen.

Ukrainalle jaettavat drone-järjestelmät sisältävät näytön, kaksi drone-lennokkia ja ohjaimen. Järjestelmä painaa 1,3 kiloa ja yksittäinen drone painaa vain 33 grammaa.

Vaikka dronen pieni koko tekee siitä huomaamattoman, siihen liittyy myös haittapuolia. Minikokoisia droneja on käytetty Radio Free Europen mukaan myös Afganistanin sodassa, missä niiden havaittiin kestävän heikosti tuulenpuuskia.

Suuremmat ja kaupallisesti saatavat drone-lennokit toimivat pidemmillä lentoetäisyyksillä ja niissä on parempi tuulenkestävyys sekä korkearesoluutioisempi kamera. Tästä huolimatta pienten Black Hornet-lennokkien etuna on niiden pienikokoisuus, mikä tekee niistä hyvän keinon vihollisen vakoiluun lähietäisyydeltä.

