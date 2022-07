Tällaisia ansoja hyökkääjä on jättänyt Ukrainan metsiin

Ukrainalainen uutismedia Ukraine 24 paljastaa, millaisia tappavia ”yllätyksiä” venäläiset sotilasjoukot ovat jättäneet Ukrainan metsiin.

Kanavan toimittaja esittää venäläisten asentamia ansoja sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla.

– Näyttäisi, ettei täällä ole mitään. Mutta todellisuudessa täällä liikkuminen on erittäin vaarallista, toimittaja sanoo videolla.

Hän esittelee, kuinka puiden lehtiin on piilotettu lukuisia kalastussiimoja, joihin metsässä liikkuvat voivat jäädä kiinni. Toimittaja myös osoittaa, että erääseen puuhun on piilotettuna F1-kranaatti.

– Kun sytytin irtoaa, räjähtäessään kranaatti tuhoaa kaiken elävän räjähdysalueelta.

Here are the deadly "surprises" left by the #Russian invaders in the forests of #Ukraine.

source – @u24_news

Remember I wrote that they mined a children's piano? And a washing machine in the apartment? And toys!? pic.twitter.com/FTdi1evid2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2022