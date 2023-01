”Tällaiset tyhmät ulostulot pelaavat vain Venäjän trollitehtaan maaliin”

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies ihmettelee italialais-suomalaisen tietokirjailijan Anton Montin Twitterissä esittämiä näkemyksiä.

– Tällaiset tyhmät ulostulot pelaavat pelkästään Venäjän trollitehtaan maaliin. Eiköhän lähdetä ihan siitä, että Suomi on rauhaa rakastava naapuri kaikille ja haluaa, että kukin maa pysyy omalla puolellaan rajaa, Koulumies toteaa Facebookissa.

Monti arvosteli Twitterissä Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden ja strategisen analyysin työelämäprofessoria Martti J. Karia sekä kirjailija Sofi Oksasta allekirjoitettujen rakettien lähettämisestä Ukrainalle.

– En tiedä topipapoista tai virolaisista hörhökirjailijoista. Valtaosa virolaisista kiltisti hyötyi asemastaan etuoikeutettuina neuvostokansalaisina. Kulttuuriset jätteet. Suomessa. Sama peli. Loisia, Monti toteaa Twitterissä.

Montin mukaan Suomen pitäisi allekirjoitettujen rakettien sijaan lähettää panssarivaunuja Venäjän maaperälle ja ottaa takaisin “se, mikä meille kuuluu”.

– Se ei ole panssarivaunujen lähettämistä Ukrainaan. Se on meidän panssarivaunujen lähettämistä Venäjän maaperälle. Otamme takaisin sen, mikä meille kuuluu. Viipurista Petsamoon. Suomi. Ainoa järkevä poliittinen projekti nyt, Monti toteaa.

Anton Monti tunnetaan myös Helsingin apulaispormestarin ja vihreiden entisen puheenjohtajan Anni Sinnemäen puolisona.

Miksi Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari @AnniSinnemaki-n puoliso, soumalais-italialainen itse nimetty tietokirjailija @MontiAnton postaa twitteriin sellaista Viro-vihan ruokkimaa roskaa? @LauraHuu

— toomas ilves aka "I'm not only on this site" 🙄 (@IlvesToomas) January 8, 2023