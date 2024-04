Tällaiset ovat Iranin asevoimat: Lähi-idän suurimpia, mutta…

Iran teki laajamittaisen hyökkäyksen Israeliin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Satojen ohjusten ja lennokkien isku on herättänyt kysymyksiä siitä, minkälaiset Iranin sotilaalliset kyvyt todellisuudessa ovat. The New York Timesin mukaan maan asevoimat ovat Lähi-idän suurimpia, mutta teknologialtaan jälkeenjääneitä.

Analyytikoiden mukaan Yhdysvallat ja Israel ovat välttäneet suoria sotilaallisia iskuja Irania vastaan vuosikymmenten ajan. Samaan aikaan maat käyvät ”varjosotaa” ilma-, meri-, maa- ja kyberhyökkäysten välityksellä. Israel on muun muassa kohdistanut toimiaan sotilas- ja ydinaselaitoksiin Iranissa iskenut armeijan komentajia että tiedemiehiä vastaan.

– Kyse ei ole siitä, että Iranin vastustajat pelkäävät Irania. Kyse on siitä, että he ymmärtävät, että mikä tahansa sota Irania vastaan on hyvin vakava sota, kansallisen turvallisuuden apulaisprofessori Naval Postgraduate Schoolissa ja Iranin sotilaallisten kykyjen tuntija Afshan Ostovar kertoo.

Iranin asevoimat ovat yksi suurimmista Lähi-idässä. Sillä on 580 000 aktiivisotilasta ja noin 200 000 reserviläistä, jotka on jaettu perinteisen armeijan ja islamilaisen vallankumouskaartin kesken. Armeijalla ja vallankumouskaartilla on kummallakin erilliset maa-, ilma- ja merivoimat.

Vallankumouskaarti vastaa myös Quds-joukoista. Ne kouluttavat ja aseistavat Lähi-idässä toimivia terroristijärjestöjä ja muita ääriryhmiä, jotka jakavat Iranin arvot ja yhteiset viholliset. Tällaisia ryhmiä ovat ainakin Hezbollah Libanonissa, Huthi-kapinalliset Jemenissä, terroristijärjestö Hamas ja Palestiinan islamilainen jihad Gazassa sekä sotilasryhmät Syyriassa ja Irakissa.

Edellä mainitut ryhmät taistelukykyisiä, raskaasti aseistettuja ja ideologisesti uskollisia. Ne todennäköisesti tulisivat Iranin avuksi kaikissa tätä koskevissa konflikteissa.

– Iranin tarjoaman tuen taso ja järjestelmät valtuutetuille toimijoille ovat todella ennennäkemättömiä droneissa, ballistisissa ohjuksissa ja risteilyohjuksissa, sanoo Fabian Hinz, Iranin sotilasasiantuntija Berliinin kansainvälisessä strategisten tutkimusten instituutissa.

Suuren miesvoiman lisäksi Iranin vahvuuksiksi on nähty vuosikymmeniä kehitetyt pitkän kantaman ohjukset, dronet ja ilmatorjuntajärjestelmät. Sillä on myös kookas laivasto nopeita veneitä ja pieniä sukellusveneitä, jotka mahdollistavat kansainvälisen kauppaliikenteen häirinnän.

Iran ei ole pyrkinyt salaamaan kyvykkyyttään, vaan on esitellyt droneja ja ohjuksia sotilasparaateissa. Droneja on myös käytetty Venäjän toimesta Ukrainassa ja niitä on nähty Sudanin konfliktissa.

Korkean teknologian kohdalla Iranin heikkoudet kuitenkin tulevat esiin. Esimerkiksi hävittäjiä ja panssarivaunuja on vain vähän ja olemassa olevatkin ovat pahasti vanhentunutta kalustoa.

Erityisesti ilmavoivat ovat heikoilla kantimilla. F-4 Phantom -hävittäjät ovat peräisin ajalta ennen vuoden 1979 islamilaista vallankumousta, jolloin maa oli vielä Yhdysvaltain liittolainen. Iranilla on myös pieni laivue Venäjältä ostettuja hävittäjiä 1990-luvulta.

Pieniä sukellusveneitä maa ostaa Pohjois-Koreasta.