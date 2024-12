Tällainen on salainen virasto, joka rakentaa Venäjästä poliisivaltiota

Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n sisällä toimii salainen osasto, joka on ollut avainasemassa Venäjän muuttumisessa yhä autoritäärisemmäksi poliisivaltioksi. Asiasta kertoo Wall Street Journal.

Osasto on niin salainen, ettei sillä ollut ennen viime vuotta edes sivua Wikipediassa. Sen nimi on Vastavakoiluoperaatioiden osasto, lyhyemmin DKRO.

DKRO on ollut vastuussa lukuisten ulkomaalaisten pidättämisestä Venäjällä. Yksi heistä on Wall Street Journalin toimittaja Evan Gershkovich, joka oli vangittuna vakoilusta syytettynä yli vuoden ajan. Gershkovich vapautettiin osana vankeinvaihtoa keväällä.

DKRO:n emoviraston FSB:n valta on Ukrainan sodan myötä kasvanut. Kun kolmen päivän erikoisoperaatio venyi yli tuhanteen, päätyi FSB:n turvallisuuskoneisto valtataisteluun asevoimien kanssa. Ensin mainittu voitti. Tusinoittain puolustusministeriön ja asevoimien toimijoita on pidätetty puhdistuksissa.

Samalla on kasvanut myös DKRO:n valta.

DKRO:n vaikutusvalta pohjautuu siihen, että osasto pystyy ohjaamaan satojatuhansia työntekijöitä ympäri Venäjää valvomaan, ahdistelemaan ja pidättämään sekä ulkomaalaisia että venäläisiä, joiden se epäilee toimivan vieraiden valtojen hyväksi. Sen agentit saavat poikkeuksellisen avokätistä palkkaa, huimia bonuksia ja muita etuja, kuten halpoja asuntolainoja ja lomaosakkeita.

Jotain kertoo sekin, että tiettävästi yksikään DKRO:n agentti ei ole ikinä loikannut länteen.

Osasto on verrattain pieni – sillä on vain 2 000 työntekijää. Vertailun vuoksi, koko FSB:llä arvioidaan olevan noin 200 000 työntekijää. Silti keskusteluissa DKRO:a verrataan auton akseliin, jota ilman koko ajoneuvo lakkaisi toimimasta.

DKRO:n toimintapaletti on laaja. Ulkomaalaisten vangitsemisen lisäksi sen epäillään syyllistyneen muun muassa ulkomaisten diplomaattien häirintään.

Diplomaattien lapsia on seurattu ja painostettu vakoilemaan luokkatovereitaan. Suurlähetystöjen autojen renkaita tyhjennetty. Erään diplomaatin koira kuoli mysteerisesti.

Osaston uskotaan olleen myös vuonna 2017 räjähtäneen autopommin takana, jossa kuoli Ukrainan tiedustelupalvelujen agentteja. Vuonna 2014 osasto taas kaappasi Viron turvallisuuspalvelun agentin Eston Kohverin Viron Narvasta Venäjälle – hänet vapautettiin vankeinvaihdossa vuonna 2015.

Viime vuosina DKRO on kuitenkin keskittynyt ulkomaiden sijaan sisäisten vihollisten nitistämiseen.

Kun Gershkovich pidätettiin, hänet vietiin pahamaineiseen Lefortovon vankilaan, jossa Stalinin puhdistusten aikana vangittiin ja tapettiin tuhansia neuvostokansalaisia. Nykyisissä puhdistuksissa Lefortovon selleihin on kuitenkin päätynyt niin paljon vakoilusta ja maanpetoksesta syytettyjä asevoimien puolustusministeriön virkamiehiä, että FSB:n tutkintaosaston on täytynyt kaksinkertaistaa henkilökuntansa määrä.

DKRO:n ei tarvitse myöskään huolehtia oikeusvaltion piirteistä kuten todistustaakasta. Kun DKRO väitti Gershkovichin olevan vakooja, FSB:n tutkija päätyi samaan tulokseen välittömästi. DKRO:n mielipide riitti hänelle.

FSB:n päämajassa Moskovan Lubjankassa kerrotaan olevan taulu, jonka Vladimir Putin tarkistaa jokaisella vierailukerrallaan. Tauluun on kirjoitettu edellisen 12 kuukauden aikana kiinni saatujen vakoojien määrä.

Putinin viesti on ollut selvä. Luvun on noustava.

DKRO on vastannut kutsuun. Kun vuonna 2011 Venäjällä epäiltiin vakoilusta yhteensä 199 ihmistä, vuonna 2020 luku oli noussut 495:een. Kuluvan vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana venäläiset tuomioistuimet langettivat 53 maanpetostuomiota, kun vuonna 2018 luku oli neljä.

Suoriutuakseen operaatioistaan DKRO lainaa muiden FSB:n osastojen lahjakkaimpia toimijoita yksittäisiin tehtäviin.

– Kun tiimi on koottu, heille annetaan avoin valtakirja. Heillä on pääsy teknologioihin, heillä on henkilökuntaa, he saavat mitä ikinä haluavat, tiivistää Boris Volodarsky, entinen tiedustelu-uspeeri joka on nyttemmin siirtynyt Lontooseen Royal Historical Societyn jäseneksi.

Ura tiedustelupalveluissa on myös yhä useammin myös polku valtaan. Turvallisuuspalveluiden entisten työntekijöiden arvioidaan muodostavan 80 prosenttia maan johtoportaasta. Neuvostoliiton loppuvuosina vastavaa luku oli kolme prosenttia.

Putinin vainoharhat ovatkin tehneet DKRO:sta vaikutusvaltaisen toimijan.

– DKRO on onnistunut tekemään vastavakoilusta FSB:n tärkeimmän osan, joka on välttämätöntä poliittisen hallinnon suojelemiseksi, Volodarsky tiivistää.