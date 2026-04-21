Kela maksoi ukrainalaisille 250 miljoonaa euroa etuuksia viime vuonna

Sotaa paenneiden ukrainalaisten määrä ja Kelan heille maksamat etuudet ovat kasvaneet nopeasti.

Venäjän hyökkäyssodan alettua helmikuussa 2022 Suomeen on saapunut arviolta noin 80 000 Ukrainan kansalaista. Ukrainalaisia oli väestötietojen mukaan Suomessa noin 49 300 vuoden 2025 lopussa, ja heistä lähes 39 000 sai jotain Kelan etuutta, paljastaa Kelan selvitys.

Kelan etuuksiin oikeutettuja ukrainalaisia on ollut vuosi vuodelta enemmän, ja siten myös maksettujen etuuksien määrä on noussut vajaasta 18 miljoonasta eurosta vuonna 2022 lähes 250 miljoonaan euroon vuonna 2025. Yhteensä etuuksia on maksettu ukrainalaisille sodan aikana vajaat puoli miljardia euroa.

Perustoimeentulotuki on yleisin etuus

Suurin osa ukrainalaisille maksetuista etuuksista on perustoimeentulotukea, jota heille maksettiin yhteensä vajaat 140 miljoonaa euroa vuonna 2025. Seuraavaksi eniten maksettiin yleistä asumistukea (50 miljoonaa euroa) ja työttömyysturvaa (18 miljoonaa euroa).

Työllistyminen on ollut haaste sotaa paenneille. Sisäministeriön selvityksen mukaan kolmannes työtä hakeneista ukrainalaisista tilapäistä suojelua saaneista on löytänyt töitä.

Myös lapsiperheiden etuudet korostuvat ukrainalaisilla. Vuonna 2025 heille maksettiin 18 miljoonaa euroa lapsilisää ja 6 miljoonaa euroa vanhempainpäivärahoja.

– Valtaosa ukrainalaisista ovat tilapäisen suojelun piirissä, ja sen vuoksi he eivät pääosin voi saada työmarkkinatukea, jos ovat työttömiä. Iäkkäät ukrainalaiset eivät puolestaan ole voineet saada Kelan eläkkeitä ennen kuin ovat asuneet vakinaisesti kolme vuotta Suomessa. Tämä lisää toimeentulotuen tarvetta, kertoo Kelan vastaava analyytikko Jukka Hänninen.

Keväästä 2026 alkaen ensimmäiset sotaa paenneet voivat saada Kelan eläkkeitä, kun kolmen vuoden Suomessa asumisen edellytys alkaa täyttyä

Saajista valtaosa on naisia ja lapsia

Kelan etuuksia vuonna 2025 saaneista ukrainalaisista 57 % oli naisia, ja jos lasketaan pelkästään aikuiset, naisten osuus oli 61 prosenttia. Lukumäärällisesti reilut 17 000 oli aikuisia naisia ja reilut 10 000 lapsia, reilut 11 000 aikuisia miehiä.

Etuuksien saaminen oli myös yleisempää Suomen väestöön kuuluvilla ukrainalaisilla naisilla kuin miehillä. Nuorista aikuisista ukrainalaisista naisista 83 prosenttia sai Kelan etuuksia vuonna 2025, miehistä 75 prosenttia. Ero on suurempi 30–64-vuotiailla: naisista 86 prosenttia ja miehistä 64 prosenttia sai Kelan etuuksia.

– Naisten ja miesten välisiä eroja selittävät ennen kaikkea lapsilisät ja yksin lasten kanssa Suomeen paenneet naiset. Lapsilisä maksetaan yleisimmin äidille, ja yhden aikuisen perheillä todennäköisyys saada toimeentulotukea on selvästi suurempi kuin muilla, sanoo Hänninen.

