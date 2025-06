Tällainen on Iranin maanalainen ydinlaitos, joka piinaa Israelia

Pyhänä kaupunkina tunnetun Qomin laitamilla on vuori, jonka uumenissa Iran rikastaa uraania. Kyseessä on laitos, joka on aiheuttanut Israelille harmaita hiuksia jo vuosien ajan. Asiasta kertoo Financial Times.

Fordowin ydinlaitos ei ole Israelille helppo iskukohde. Puoli kilometriä maan alla, teräsbetonin ympäröimänä ja ilmatorjuntajärjestelmien vartioimana sijaitsee luolasto, jossa on riittävästi uraania ja sentrifugeja ydinaseen valmistamiseen.

– Fordow in Iranin ydinoperaation alku ja loppu, tiivistää yhdysvaltalaisen ajatuspaja FDD:n tutkija Behnam Ben Taleblu.

Laitos sijaitsee aavikolla 30 kilometrin päässä Qomista. Maan päällä laitoksesta näkyy vain yksi iso halli sekä kaksi tietä, jotka johtavat suoraan vuorenseinässä olevalle sisäänkäynnille. Kompleksia ympäröi kaksinkertainen aita, jossa vartiotorneja on 25 metrin välein.

Asiantuntijoiden mukaan Iran voisi tuottaa Fordowissa 25 kilogrammaa ydinasekelpoista rikastettua uraania 2-3 päivässä. Kolmessa viikossa koko Iranin rikastettu uraanivarasto – 408 kilogrammaa – voitaisiin muuttaa yhdeksäksi ydinaseeksi.

Monet pelkäävätkin, että Iran voisi verrattain ripeästi lopettaa yhteistyön kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n kanssa, vetäytyä ydinsulkusopimuksesta ja valmistaa Fordowissa ydinaseen.

Perjantaisissa iskuissa Israel onnistui tuhoamaan tai ainakin pahasti vaurioittamaan maan päällä sijaitsevan Natanzin ydinlaitosta. Myös Fordowiin iskettiin, mutta vahingot jäivät pieniksi.

Israelin asejärjestelmät eivät välttämättä siis riitä syvälle kallion sisään rakennetun Fordowin tuhoamiseen. Voi olla, että tueksi tarvittaisiin Yhdysvaltoja.

Kyseenalaista on, riittäisivätkö siihen myöskään Yhdysvaltojen tulivoima. Amerikkalainen Massive Ordnance Penetrator -pommi, joka on suunniteltu juuri bunkkerien tuhoamiseen, kykenee läpäisemään 60 metrisen betoniseinän. Se ei välttämättä ole tarpeeksi.

Iran on myös paraikaa rakentamassa uutta, entistä syvemmällä maan alla sijaitsevaa laitosta Kuh-e Kolang Gaz La’han, tuttavallisemmin ”Hakkuvuoreen”.

Siinä missä Fordowiin on tiettävästi kaksi sisäänkäyntiä, Hakkuvuoressa näitä on ainakin neljä. Se tekee laitoksen sisäänkäyntien tuhoamisesta entistä hankalampaa. Sen pinta-ala on myös Fordowia suurempi.

Huolestuttavampaa on, että Iran ei ole päästänyt IAEA:n tarkistajia uuteen laitokseen. Asiantuntijat pelkäävätkin, että Iran voisi Hakkuvuoren uumenissa koota ydinaseen jopa sotatilassa.

– Tärkeä kysymys on, aikooko Iran kuljettanut uraania Hakkuvuorelle tai johonkin muuhun tuntemattomaan laitokseen, tai onko se jo kenties tehnyt niin, tiivistää Ben Taleblu.