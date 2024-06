Tällainen on Helsinkiin saapunut Mistral-tukialus

Ranskalainen maihinnousutukialus LHD Mistral tulee satamavierailulle Helsinkiin 27. – 30. kesäkuuta.

Merivoimat tiedottaa, että alus kiinnittyy vierailunsa ajaksi Helsingin Hernesaaren satamaan.

LHD Mistral on 199 metriä pitkä ja 32 metriä leveä alus, jonka uppouma on kuormattuna reilut 21 tonnia. Aluksella on noin 350 hengen miehistö.

Aluksen ilmatorjunnassa on kaksi Simbad-ohjusjärjestelmää ja neljä 12,7 mm:n Browning M2 HB -konekivääriä. Meritorjunnassa on 16-35 helikopteria. Aluksen nopeus on 18,8 solmua.

Vuonna 2004 käyttöönotetun aluksen kotisatama on Toulon.

Alus osallistui BALTOPS24-harjoitukseen, jonka jälkeen se on käynyt satamavierailuilla muun muassa Tukholmassa.

Merivoimat kertoo, että vierailu on rutiini satamavierailu. Ne edistävät entisestään liittolaismaiden välistä yhteistoimintaa. Merivoimat harjoittelee aluksen kanssa vierailun aikana.

Hernesaareen kiinnittyvällä aluksella ei järjestetä yleisöesittelyjä vierailun aikana.