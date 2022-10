Tällainen ero on suomalaisten ja ruotsalaisten varallisuudessa – ”Vievät 6-0”

Ruotsalaiset kotitaloudet ovat keskimäärin 70 000 euroa varakkaampia kuin suomalaiset kotitaloudet. Varallisuuserojen lisäksi suomalaisilla kotitalouksilla on enemmän velkaa kuin suomalaisilla.

Asia ilmenee hiljattain julkaisusta Aktia-pankin raportista.

– Pysäyttävä uutinen. Ruotsalaiset vievät tämän 6-0, kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kommentoi Helsingin Sanomien aihetta koskevaa uutista Twitterissä.

Wallinheimon mukaan varallisuuserot johtuvat siitä, että Suomessa on korkeampi progressiivinen työn verotus ja heikompi palkkataso, koska kilpailukykymme on Ruotsia huonompi. Myös Aktian raportti nostaa varallisuuserojen syyksi Ruotsin paremman kilpailukyvyn.

– Tilanne käy vain haastavammaksi, koska velkaantuminen on tämän hallituksen aikana lähtenyt lapasesta.

Samaa mieltä on NordNetin talousasiantuntija ja Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtaja Martin Paasi.

– Kyllä, kulutusvelka on lähtenyt lapasesta. Meillä on koronatukien lisäksi entistä enemmän etuisuuksia joihin meillä ei ole varaa, Paasi kommentoi Twitterissä.

Raportin mukaan varallisuuserot lähtivät kasvuun vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Siinä missä Ruotsin talous on kasvanut, Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 lähtien.

– Eikä investointeja talouden kasvuedellytyksiin ole juurikaan tehty. Olemme eläneet yli varojen viimeiset 14 vuotta, Paasi jatkaa.

