”Tällä hallituksella on valitettava tapa” – hyvinvointialueita mainostetaan 300000 eurolla

Kokoomuksen kansanedustajan Sinuhe Wallinheimon mukaan hallitukselle vaikuttaa olevan tärkeämpää se, miltä asiat näyttävät kuin se, miten ne oikeasti ovat.

– Tällä hallituksella on valitettava tapa. Pääasia on, että asiat näyttävät hyvältä. Sillä ei niin tunnu olevan väliä, että toimivatko päätökset tai ratkaisut. Politiikka on menossa nyt täysin väärille raiteille, Wallinheimo toteaa Twitterissä.

Wallinheimo viittaa Talouselämän juttuun, jossa kerrotaan, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käyttänyt 300 000 euroa kampanjaan, jolla mainostetaan ensi vuonna aloittavia uusia hyvinvointialueita.

Sosiaali- ja terveysministeriön viestinnän mukaan kampanja nähdään ja kuullaan televisio- ja radiokanavilla, digitaalisissa- ja sosiaalisen median kanavissa sekä printtilehdissä joulukuussa 2022 ja tammikuun alussa 2023.

Viime aikoina on kerrottu vakavista ongelmista Suomen sairaanhoidossa. Sairaalapäivystykset ovat ruuhkautuneet siten, että tilannetta on kuvailtu jopa ”kaoottiseksi”.

