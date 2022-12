MTV: Sairaalan päivystyksessä pahimmillaan 110 tunnin odotus

Päivystysten odotusajat ovat kovassa kasvussa koko maassa, kertoo MTV Uutiset.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella päivystyksessä joutuu viettämään keskimäärin kahdeksan tuntia. Osastolle päätyvien potilaiden odotusaika on jo yli 20 tuntia.

HUS:n potilaat odottavat vastaanotolle pääsyä yhä useammin ambulanssissa.

– Eihän potilasta voi jättää (ambulanssista) ilman, että joku osaava ihminen valvoo häntä (sairaalassa), HUS:n toimialajohtaja Maaret Castren sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Ja silloin voi kysyä, mitä tapahtuu niille kotona oleville potilaille, jotka taas odottavat sitä ambulanssia. Tämä on nähty ulkomailla, kansainvälisesti. Hätä on siellä suuri. Minä toivon, että me emme anna tilanteen Suomessa ajautua siihen.

Kuopion yliopistollinen sairaalan palvelukeskusjohtaja Tero Martikainen pitää päivystysten ongelmia valtakunnallisena ilmiönä.

– Kun aikaisemmin on puhuttu päivystyspotilaiden läpimenoajasta tunneissa, nyt lasketaan vuorokausissa. Meillä ei yksinkertaisesti ole fyysisiä paikkoja, mihin voimme laittaa potilaita jatkohoitoon, Martikainen toteaa.