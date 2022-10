Taksi vinkkaa: Nouse vain turvalliseen kyytiin

Taksialan yritys Lähitaksi kertoo tiedotteessa vinkit turvalliseen taksimatkaan. Aihe on ajankohtainen etenkin lähestyvän pikkujoulukauden aikana, jolloin taksimatkojen kysyntä kasvaa.

Lähitaksi suosittelee asiakasta käyttämään vain ammattimaisen taksiliikenteen tunnettuja brändejä, jotta turvallisen perillemenon voi varmistaa turvallisesti ja luotettavasti. Taksin ennakkotilausmahdollisuutta kannattaa myös hyödyntää, sillä se mahdollistaa ennakoinnin ja helpottaa taksin saatavuutta.

Taksi kannattaa tilata luotettavan brändin mobiilisovelluksella tai soittamalla taksin tilausnumeroon. Soittamalla tai sovellusta tilattaessa on mahdollista saada myös hinta-arvio tulevasta matkasta.

Taksiasemalla tai -tolpalla asiakasta neuvotaan nousemaan turvalliseksi ja luotetuksi tiedetyn brändin kyytiin. Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että taksi on teipattu selkeästi ja että auto sekä sen kuljettaja ovat siistejä, sekä kuljettajakortti on nähtävillä.

Luotettavan taksin ominaispiirteisiin kuuluu myös, että auton oikeassa takaikkunassa on hyvin aseteltu hinnastotarra ja katolla on taksikupu. Joillakin taksialan yrityksillä on kuvussa logon lisäksi auton järjestysnumero.

Olennaista on myös, että autossa on toimiva taksamittari ja maksupäätelaite. Kyydistä kannattaa pyytää hinta-arviota ja mahdollisuutta kuittiin.

Asiakas saa valita taksinsa itse

Hälytysmerkkejä epäluotettavasta taksista ovat esimerkiksi se, että kuljettaja yrittää tungettelevasti houkutella asiakkaita kyytiin. Toinen hälytysmerkki on, jos kuljettaja sanoo, ettei maksupäätelaite toimi ja hänelle kelpaa vain käteinen raha.

Lähitaksi muistuttaa, että asiakkaana on ”taksin kuningas”. Asiakkaalla on täysi valinnanvapaus ja päätösvalta taksin valitsemiseen. Nykyisen lainsäädännön mukaan jonon ensimmäistä taksia ei tarvitse ottaa eikä kuljettaja päätä, minkä taksin asiakas ottaa.

Jos taksiasema tai -tolppa on ruuhkainen, taksin voi tilata myös aseman läheiseen osoitteeseen. Mikäli asiakas alkaa voida matkan aikana huonosti, tästä kannattaa ilmoittaa ajoissa kuljettajalle, jotta kuljettaja voi pysäyttää auton tien sivuun ajoissa.

Koska pikkujoulukauden aikana taksien kysyntä on suuri, asiakkaan kannattaa varautua jonoihin ja olla kärsivällinen.