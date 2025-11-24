Verkkouutiset

Taksi ohittaa suojatien eteen pysähtyneen auton. (Kuvakaappaus videolta. X/Dennis Pasterstein)

Taksi ohitti suojatien eteen pysähtyneen auton – kortti hyllylle

  • Julkaistu 24.11.2025 | 13:27
  • Päivitetty 24.11.2025 | 14:36
  • Liikenne
Jalankulkija joutui hidastamaan välttääkseen törmäyksen.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon päällikkö, ylikomissario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon vaarallisesta tilanteessa suojatiellä Mikonkadulla Fennian talon edustalla hieman iltapuolikuuden jälken 21. marraskuuta 2025.

Suojatie oli muuttua giljotiiniksi.

– Ohitti suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon pysähtymättä. Jalankulkija suojatiellä, joutui hidastamaan välttääkseen törmäyksen. 40 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortti hyllylle, kertoo Pasterstein saatesanoina.

Videolta näkyy, että suojatiestä piittaamaton kuljettaja oli taksikuski.

