Taksi ohitti suojatien eteen pysähtyneen auton – kortti hyllylle

Helsingin liikennevalvontatoiminnon päällikkö, ylikomissario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon vaarallisesta tilanteessa suojatiellä Mikonkadulla Fennian talon edustalla hieman iltapuolikuuden jälken 21. marraskuuta 2025.
Suojatie oli muuttua giljotiiniksi.
– Ohitti suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon pysähtymättä. Jalankulkija suojatiellä, joutui hidastamaan välttääkseen törmäyksen. 40 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortti hyllylle, kertoo Pasterstein saatesanoina.
Videolta näkyy, että suojatiestä piittaamaton kuljettaja oli taksikuski.
Suojatie!
