Taiwanin vuoribunkkerissa varaudutaan Kiinan hyökkäykseen

Taiwan on sijoittanut kaikista edistyksellisimmät hävittäjänsä saaren itäosassa sijaitsevaan Chiashanin lentotukikohtaan, joka on kaiverrettu syvälle vuoren sisään. Tukikohta on jatkuvassa valmiudessa vastaamaan Kiinan mahdolliseen hyökkäykseen.

Tukikohdasta kertovan brittilehti The Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Taiwan luottaa siihen, että Chiashan selviytyy mistä tahansa iskusta, jonka Kiina voisi sitä vastaan kohdistaa. Tästä kertoo maan päätös julkaista avoimesti kuvia tukikohdasta.

– Hävittäjät ovat kirjaimellisesti graniittiseinän takana piilossa. Taiwan on myös rakentanut valtavia verhouksia maanalaisen kompleksin eteen, jotta kiinalaisilla ballistisilla- tai risteilyohjuksilla ei ole selvää näköyhteyttä iskua varten, kertoo Ian Eston, amerikkalaisen Project 2049-instituutin vanhempi johtaja.

Mahdollisen sodan syttyessä bunkkeri voisi toimia myös turvallisena komentokeskuksena ja päämajapaikkana.

Taiwanin huolia on lisännyt Kiinan merkittävä laajennus Longtianin lentotukikohtaan. Se sijaitsee vain 160 kilometrin päässä Taiwanista.

Maan johtaja Xi Jinping uhkasi aiemmin Joe Bidenia leikkimästä tulella Taiwanin suhteen. Se myös lähetti valvontaveneitä Etelä-Kiinan merelle, kun Yhdysvaltain laivaston lentotukialus USS Ronald Reagan saapui alueelle.

Easton sanoo, että Kiina saattaa nyt olla nopeuttamassa suunnitelmiaan Taiwanin suhteen. Tämä johtuu Yhdysvaltojen roolista Ukrainassa.

– Uskon, että on vaara siitä että Ukrainan sota on vahvistanut joitain Kiinan kommunistisen puolueen oletuksia Yhdysvaltojen ja Taiwanin suhteesta. Nämä ovat se, ettei Yhdysvallat sitoisi Joe Bidenin lupauksesta huolimatta maahan joukkoja ja että Yhdysvallat olisi altis ydinkiristykselle, Easton kertoo.