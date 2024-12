Taivaalla harvinainen havainto: Kiinan uusi hävittäjä kuvattiin ensi kertaa

Kiinan Kansan vapautusarmeijan ilmavoimien uudesta hävittäjistä on julkaistu ensimmäistä kertaa kuvia, kertoo The Aviationist.

Konetta epäiltiin sosiaalisessa mediassa aluksi uudeksi kuudennen sukupolven hävittäjäksi. Koneen tyypistä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta.

RUSI-ajatuspajan sotilasilmailun asiantuntija Justin Bronk kommentoi viestipalvelu X:ssä, että konetyypistä ei saa kuvien perusteella vetää liian nopeita johtopäätöksiä. Hänestä ilmavoimien päätös lentää koneella päivänvalossa on kuitenkin kiehtova.

Hävittäjä havaittiin tapaninpäivänä, joka on myös Kiinan kansantasavallan perustajan Mao Zedongin syntymäpäivä. Sen mukana lensi vuonna 2017 käyttöön otettu J-20 -häivehävittäjä.

Bronk painotti, että kyseessä ei ole välttämättä kuudennen sukupolven hävittäjä, joka olisi vastine Yhdysvaltojen kehitysvaiheessa olevalle NGAD-hävittäjälle. NGAD:n on tarkoitus korvata 2030-luvulla Yhdysvaltain ilmavoimien ilmaherruushävittäjinä toimivat F-22:t.

– Epäilen, että se on todennäköisemmin viidennen sukupolven alueellinen hävittäjäpommittajaprojekti, jota kutsutaan joskus J/H-XX:ksi, Bronk arvioi.

Bronk muistutti, että kahden hävittäjätyypin erot ovat merkittävät. Esimerkiksi toimintasäde, kantokyky ja nopeus olisivat erilaisia riippuen siitä, onko hävittäjä tarkoitettu ilmaherruushävittäjäksi vai pommikoneeksi.

Kuvien perusteella uudessa hävittäjässä vaikuttaisi olevan kolme moottoria. Kone oli myös huomattavasti suurempi verrattuna sitä saattaneeseen J-20 -hävittäjään.

Kone havaittiin Chengdun miljoonakaupungin yläpuolella, ja se nousi tiettävästi hävittäjävalmistaja CAC:n omalta kentältä kaupungin laitamilta. CAC on aiemmin valmistanut Kansan vapautusarmeijan ilmavoimille muun muassa J-10- ja J-20 -hävittäjiä.

