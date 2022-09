Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéllin mukaan ukrainalaisilla ei ole varaa vaipua taisteluväsymykseen.

Taisteluväsymys on ylellisyys, johon ukrainalaisilla ei ole varaa. Siihen ei pidä meidän muidenkaan vaipua: jos häviää taistelun mielistä ja sydämistä, häviää koko sodan.

Ukrainassa on käynnissä kansanmurha, tänäänkin.

Meidän on pystyttävä parempaan. Ukrainan asia on meidän. pic.twitter.com/KRj2alCLew

