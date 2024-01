Taistelut jatkuvat Gazassa, Hamasilla edelleen joukkoja pohjoisesssa

Israel ei ole saanut täysin häädettyä Hamasin joukkoja pohjoisesta Gazasta, arvioi brittiläinen ISW-ajatuspaja X-viestissään.

Israelin puolustusvoimien mukaan Hamas ei kykene enää muodostamaan järjestäytynyttä vastarintaa pohjoisella Gazan kaistalla. Puolustusvoimat kertookin, että maavoimien 401. panssariprikaati on onnistunut tuhoamaan lukuisia raketinlaukaisupaikkoja alueella.

ISW kuitenkin arvioi, että palestiinalaismilitantit ovat onnistuneet häiritsemään Israelin pyrkimyksiä tuhota Hamasin sotilasinfrastruktuuria sekä turvata Israelin rajan vastaisia alueita pohjoisessa Gazassa.

Sodan alusta tulee sunnuntaina kuluneeksi 100 päivää, mutta taistelut jatkuvat edelleen kiivaina erityisesti keskisessä ja eteläisessä Gazassa.

Israelin puolustusvoimat kertoo tuhonneensa viikonlopun aikana kaksi Keski-Gazassa sijainnutta Hamasin raketinheitintä, joita oltiin valmistelemassa käyttöön. Sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa näkyy, kuinka raketinheittimet räjähtävät Israelin iskussa, ja ainakin yksi rikkoutunut raketti lentää räjähdyksen voimasta pois.

Eteläisessä Gazassa taisteluita on ollut Khan Yunisin kaupungin ympäristössä. Israelin 7. panssariprikaati kertoo tuhonneensa yhden Hamasin tunnelin rakennuksessa, jota terroristijärjestö käytti asevarastona. Israelin puolustusvoimien mukaan lukuisia Hamasin terroristeja kuoli iskussa.

Israelin tiedustelu uskoo, että Hamasin johtaja Yahya Sinwar piileskelee parhaillaan tunnelissa jossain päin Khan Yunisia.

Puolustusvoimien komentajan Herzi Halevi totesi lauantai-iltana, että vain sotilaallinen voima voi varmistaa Hamasin kaappaamien panttivankien vapauttamisen sekä terroristijärjestön tuhoamisen.

– Hamasin johto toivoo aselepoa ja luottaa siihen, että se lähestyy. […] Meidän on oltava kärsivällisiä, jos haluamme tuhota Hamasin, Halevi totesi.

Troops of the 646th Reserve Paratroopers Brigade operating in the central Gaza Strip located two Hamas rocket launching sites, with projectiles prepared for launch in the immediate time-frame, the IDF says.

Footage shared by the IDF shows the launchers being destroyed, with at… pic.twitter.com/EqtISYz5pt

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 13, 2024