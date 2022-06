”Taistelut Donbasissa tulevat jäämään sotahistoriaan yhtenä raaimmista Euroopassa”

– Tänään on puolustuksemme 110. päivä. Ja kun sanon sen – 110. päivä – ymmärrät, kuinka suuren polun olemme kulkeneet. Vihollinen ajettiin pois Zhytomyrin, Kiovan, Tšernihivin ja Sumyn alueilta. Suuri osa Harkovan alueesta vapautettiin. Kaikkiaan yli tuhat asutuskeskusta on vapautettu, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myöhään maanantai-iltana.

– Miehittäjien hyökkäys Etelä-Ukrainaan pysäytettiin. He haluavat edelleen tuhota Mykolaivin, Zaporizhzhian ja Dnipropetrovskin alueen kaupungit. Heillä on vielä tarpeeksi voimaa tulittaakseen tykistöllään Zelenodolskiin ja Huljaipoleen. Odessa on edelleen Venäjän laivaston kohteena, presidentti jatkoi.

Zelenskyin mukaan kymmeniä Venäjän armeijan hyökkäysyrityksiä on torjuttu myös etelässä ja vastahyökkäyksen ansiosta jotkut Hersonin alueen asutuskeskukset on vapautettu.

– Taistelu Donbasissa tulee varmasti jäämään sotahistoriaan yhtenä raaimmista taisteluista Euroopassa. Ukrainan armeija ja tiedustelumme voittivat taktisesti edelleen Venäjän armeijan. Ja tämä huolimatta venäläisten merkittävästä edusta kaluston ja erityisesti tykistöjärjestelmien määrässä, Zelenskyi sanoi.

Hän totesi, että ”Donbasin taistelun hinta on meille erittäin korkea”.

– Se on pelottavaa. Ja kiinnitämme kumppaneidemme huomion päivittäin siihen, että vain riittävä määrä nykyaikaista tykistöä Ukrainalle takaa etumme ja lopulta Venäjän kidutuksen lopettamisen Donbasissa.

– Olemme tekemisissä absoluuttisen pahuuden kanssa. Eikä meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa eteenpäin. Vapauttaa koko alueemme. Ajamme miehittäjät pois kaikilta alueiltamme. Ja vaikka nyt rintamamme leveys on jo yli 2 500 kilometriä, tuntuu, että strateginen aloite on edelleen meidän, Zelenskyi jatkoi.

Hän totesi jälleen kerran, että vapauttamisen toteuttamiseen tarvitaan tarpeeksi aseita.

– Kumppaneilla niitä on riittävässä määrin. Ja teemme joka päivä töitä sen eteen, että poliittinen tahto antaisi meille nämä aseet.