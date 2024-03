Taistelijat valmiina etelässä – tämä on Hamasin strategia

Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin arvioidaan kokoavan joukkojaan Gazan kaistaleen etelä- ja pohjoisosissa Israelin asevoimien (IDF) läsnäolosta huolimatta.

Kaksi IDF:n upseeria sai surmansa ja seitsemän sotilasta haavoittui hiljattain Gazan kaupungissa pommin räjähdettyä ansoitetussa rakennuksessa. Givati-prikaatin kenraaliluutnantti Aviran Alfasi sanoo Times of Israel -lehdelle, että taistelut ovat silti vähemmän monimutkaisia kuin viime vuoden lopulla.

– Vastarintaa on, mutta se on erilaista kuin alussa. He ampuvat ja lähtevät saman tien pakoon, Alfasi sanoo.

Hamasin Gaza-johtaja Yahya Sinwarin kerrotaan toimittaneen viestin Qatarissa maanpaossa oleville järjestön johtohahmoille. Sinwar antoi Wall Street Journal -lehden mukaan huolettoman arvion ja sanoi, että israelilaiset oli saatu vedettyä juuri haluttuun tilanteeseen.

Hän väitti Hamasin jäljellä olevien joukkojen asettuneen valmiiksi Rafahiin Israelin mahdollista hyökkäystä varten. Yahya Sinwar sanoi, että siviiliuhrien määrä lisäisi kansainvälistä painetta Israelia kohtaan.

Asiantuntijoiden mukaan Sinwarin tavoitteena on pitää Hamas valta-asemassa myös sodan jälkeen ja julistaa ”historiallinen voitto” Israelin operaatiosta huolimatta. Hamas on lisäksi kilpailuasetelmassa Länsirantaa johtavan palestiinalaishallinnon kanssa.

Israelin asevoimien piirissä on vahvistunut huoli siitä, että taistelukentän taktiset voitot eivät tuo strategista voittoa Hamasista. Operaatio on kestänyt jo viisi kuukautta.

Jerusalemin yliopiston tutkija Eyal Berelovich pitää Yahya Sinwarin valitsemaa linjaa loogisena. Hamasin taistelijat välttävät laajempia yhteenottoja ja pitäytyvät pienemmissä väijytyksissä.

– Heidän strateginen tavoitteensa on selviytyä, Berelovich toteaa.