Israelin puolustusministeri Yoav Gallant sanoo The Times of Israelin mukaan, että hän on määrännyt Gazan alueen täydelliseen saartoon, kun Israel taistelee Hamas-terroristeja vastaan.

– Ei tule sähköä, ei ruokaa, ei polttoainetta, kaikki suljetaan, Gallant sanoi.

– Taistelemme ihmiseläimiä vastaan ja toimimme sen mukaisesti, hän lisäsi.

Ainakin 493 ihmistä on kuollut ja 2 651 on haavoittunut Gazassa sen jälkeen, kun Israel aloitti ilmaiskut vastauksena Hamasin yllätyshyökkäykseen varhain lauantaiaamuna, Palestiinan terveysministeriö sanoo.

Israelilaisia on saanut surmansa yli 700.