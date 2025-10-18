”Tähtäämme liikkuvaan maaliin” – Ukrainan tykistö torjuu hyökkääjän videolla

Ukrainan tykistö työskentelee herpaantumatta hyökkääjän joukkojen pysäyttämiseksi.
Puolustajalle tykistö on ollut erittäin tärkeä ase Venäjän jalkaväkeä vastaan. Radio Free Libertyn Youtube-kanavalla julkaistulla videolla Ukrainan 148. erillisen tykistöprikaatin tykkimiehet kertovat arjestaan rintamalla.
Kun drooni on havainnut hyökkääjän sotilaat, on tykistön aika toimia.
– Mitä nopeammin ammumme, sitä parempi. Tähtäämme liikkuvaan maaliin, nimellä Yevhen esiintyvä Ukrainalaissotilas sanoo videolla.
Videolla näytetään, kuinka puolustajan sotilaat ovat kaivautuneet juoksuhautoihin ja tykistön asemat pyritään piilottamaan naamioinnilla.
Tykistörykmentti on sijoitettu Donetskin ja Dnipropetrovskin alueiden rajalle. Hyökkääjän sotilaat ovat yrittäneet edetä sateisen ja sumuisen syyssään turvin, mutta Venäjän eteneminen on ollut hidasta.
Sade ja sumu haittaavat myös Ukrainan tykistön toimintaa.
– Venäläissotilaiden tunnistaminen ja neutralointi on vaikeampaa, ukrainalaissotilas sanoo.
Syksyinen sää heikentää myös droonien tehokkuutta.
Hyökkääjä on edennyt syyskuun puolivälin jälkeen hitaasti mutta tasaisesti Dnipropetrovskin alueella.
Tykistö on droonien ohella ollut erittäin suuressa roolissa molemmilla osapuolilla. Drooneilla ja lennokeilla on myös usein isketty tykistön asemiin.