Tähän USA pyrkii ex-neuvonantajan mukaan tulleilla – ”Askel kohti vapaakauppaa”

Tullit eivät ole Yhdysvaltojen kauppapolitiikan päämäärä, vaan keino saada kauppakumppanit neuvottelupöytään. Lopputuloksena voi olla historiallinen askel kohti laajempaa vapaakauppaa, ennustaa Donald Trumpin neuvonantajana toiminut ruotsalaisekonomisti Tomas Philipson Dagens Nyheterin haastattelussa.

Chicagon yliopiston emeritusprofessori Philipson on asunut Yhdysvalloissa vuosikymmenten ajan. Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella Philipson kuului Valkoisen talon kolmihenkiseen kansalliseen talousneuvostoon, toimien vuoden ajan jopa Trumpin hallinnon pääekonomistina. DN:lle Philipson kertoo olevansa yhä säännöllisesti yhteydessä Trumpin neuvonantajiin, ja tavanneensa presidentin viimeksi marraskuun presidentinvaalien jälkeen. Ekonomisti asuu Trumpin tyttären naapurissa Floridassa.

Philipson puolustaa Trumpin muulle maailmalle asettamia tulleja, mutta uskoo kauppasodan lopputuloksena olevan kauppaesteiden laaja purkaminen. Nyt yhdysvaltalaisia yhtiöitä kohdellaan esimerkiksi Euroopassa epäoikeudenmukaisesti, Philipson sanoo, ja tulleilla Trump haluaa nostaa asian pöydälle.

– Saksalla on ollut neljä kertaa korkeammat autotullit kuin Yhdysvalloilla. Sen takia Saksassa ei näe Fordeja tai Chevroleteja, kun taas meillä Yhdysvalloissa on runsaasti Mersuja ja Bemareita. Mielestäni tässä on kyse kultaisesta säännöstä. Näiden maiden pitäisi kohdella meitä samalla tavalla kun me heitä.

Yhdysvaltojen omavaraisuuden kasvattaminen muun muassa terveydenhuollon ja puolustuksen saralla on myös tärkeää, korona-aikana Valkoisessa talossa työskennellyt Philipson sanoo pandemiaan viitaten. Ruotsalainen uskoo kuitenkin kauppasodan päättyvän molemminpuoliseen tullien ja kauppaesteiden purkamiseen.

– Nyt olemme vielä kaiken keskellä ja nähtäväksi jää miten tämä päättyy. Mutta todennäköisesti tämä tulee olemaan suurin näkemämme askel kohti vapaakauppaa.