Tähän F-16-hävittäjät pystyvät Ukrainassa

F-16-hävittäjien merkityksestä Ukrainalle sen sodassa venäläismiehittäjää vastaan on esitetty paljon sekä myönteisiä että kielteisiä mielipiteitä. Varmaa kuitenkin on, että F-16:n järjestelmillä on vaikutusta, kun ne saadaan käyttöön.

Ukrainan uusien hävittäjien ensimmäinen rooli on todennäköisesti risteilyohjusten torjunta, mikä vie painetta ylikuormitetulta ilmatorjunnalta. Jotkut kommentaattorit ovat korostaneet F-16:n kykyä myös laukaista risteilyohjuksia, kuten Storm Shadow tai SCALP, mutta niitä on joka tapauksessa vähän, joten lisäkapasiteetilla olisi tuskin paljon merkitystä. Jos Ukraina saa sen sijaan suuren määrän täsmäpommeja, mikä on mahdollista, etenkin jos tykistökranaattien toimitukset viipyvät, F-16-koneiden ilmasta maahan -kyvyn merkitys voi kasvaa.

Kun ukrainalaislentäjät saavat kokemusta ja koneita saadaan lisää, seuraava tehtävä on Venäjän ilmatorjunnan lamauttaminen. F-16 soveltuu tutkiin hakeutuvien AGM-88-ohjusten laukaisijaksi varmasti paremmin kuin MiG-29 tai Suhoi Su-27. Kalliiden ilmatorjuntajärjestelmien korvaaminen ei onnistu Venäjältä nopeasti, joten niiden kuluttaminen antaisi Ukrainalle mahdollisuuden paikalliseen ja ainakin hetkelliseen ilmaherruuteen, joka parantaisi sekä maajoukkojen että droonien selviytyvyyttä.

Venäjän kaukovaikutteisten aseiden väheneminen ei ole vähentänyt sen rynnäkkökoneiden ja -helikopterien iskuja Ukrainaan. Ilmatorjunnan alakatveessa lentävät venäläiset käyttivät aluksi epätarkkoja rautapommeja, mutta ovat sittemmin siirtyneet täsmäpommeihin. Lisäksi monitoimihävittäjiä on otettu ilmasta maahan -käyttöön, koska Ukrainan torjuntakyky niitä vastaan on heikko. F-16-koneet voivat pakottaa Venäjän hävittäjät torjuntatehtäviin tai vähentämään ilmasta maahan -tehtäviä, jolloin paine Ukrainan maajoukkoja vastaan pienenee.

Venäjä on käyttänyt suuria määriä ilmatorjuntaohjuksia ballistisiin iskuihin. Koska eri tyyppisten ohjusten tuotanto kilpailee samoista komponenteista, F-16-hävittäjien saapumisen myötä Venäjä todennäköisesti lisää ilmatorjuntaohjusten tuotantoa muiden ohjustyyppien kustannuksella, jolloin iskut maamaaleihin vähenevät.

Ukrainan F-16-koneiden aseistuksesta ei ole juuri puhuttu AGM-88-ohjuksia ja JDAM-täsmäpommeja lukuun ottamatta. Naton tehokkaimmat ilmataisteluohjukset ovat AIM-120D (tai sen vientiversio C-8) ja Meteor, jotka olisivat tärkeitä, kun kohdataan Venäjän kauas ulottuvilla R-37- ja R-77-ilmataisteluohjuksilla kuormattuja hävittäjiä. Ilmasta maahan aseistuksessa olisi paljon vaihtoehtoja lähtien kylmän sodan ajan rypälepommeista aina GBU-39-täsmäliitopommeihin.

F-16 ei ole ihmease, joka takaisi Ukrainan voiton. Mikään yksittäinen hävittäjäjärjestelmä sellaisenaan ei riitä, on se miten edistyksellinen hyvänsä, jos siihen ei sisälly koulutus, ylläpito- ja tukihenkilöstö ja niiden järjestelmät sekä viestintä-, taistelunjohto- ja ennakkovaroitusjärjestelmät, joiden rakentaminen voi viedä Ukrainalta vuosia. Julkisuudessa näistä puhutaan vähän. Lännen sitoutuminen hyvin varustetun F-16-laivaston tukemiseen kuitenkin lisäisi Ukrainan sotamenestyksen todennäköisyyttä. Samaan aikaan muu tuki ei kuitenkaan saa vähentyä.