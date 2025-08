Taas saavutettiin uusi helle-ennätys

Lämpötila on jälleen ylittänyt +30 asteen rajan, kertoo Foreca.

Sen myötä tänään on 22. peräkkäinen päivä, jolloin yli +30 asteen lämpötila on mitattu jossakin päin Suomea. Se tarkoittaa uutta ennätystä Suomen vuodesta 1961 alkaneissa vertailukelpoisten hellemittausten tilastoissa.

Säässä on kuitenkin tapahtumassa käänne, ja jo huomenna on viileämpää. Lämpötilat putoavat erityisesti ensi viikolla viikon loppupuolta kohden.

Sateita ja ukkosia esiintyy pitkin Suomea päivittäin, mutta sateiden tarkemmat alueet vaihtelevat päiväkohtaisesti.

Lämpötila on jälleen ylittänyt +30 asteen rajan. Tänään on 22. peräkkäinen päivä, jolloin yli +30 asteen lämpötila on mitattu jossakin päin Suomea. Kyseessä on uusi ennätys Suomen vuodesta 1961 alkaneissa vertailukelpoisten hellemittausten tilastoissa. Huomenna on jo viileämpää. pic.twitter.com/8kFYhhylUC

— Foreca Suomi (@forecasuomi) August 2, 2025