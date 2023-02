Täältä venäläiset voivat yhä ajaa lomalle Eurooppaan

Venäjän Murmanskin ja Norjan rajalla sijaitsee nyt ainoa rajanylityspaikka, jota pitkin venäläiset pääsevät maareittiä Schengen-alueelle turistiviisumilla, kertoo The Bartents Observer. Storskogin raja-asemalla tämä on näkynyt 33 prosentin lisäyksenä rajanylityksissä viime syksyyn nähden, jolloin Suomi kiristi käytäntöjään.

– Luvut näyttävät, että Storskogissa tehtiin tammikuussa 9271 rajanylitystä, kertoo Norjan rajavartioston upseeri Katrina Beddari.

Monen matka jatkuu Norjan Kirkkoniemelle, jossa sijaitsevat sekä lentokenttä, että venäläisille laivoille edelleen avoin kalastajasatama. Matkustaminen tätä kautta Eurooppaan on selvästi edullisempaa, kuin esimerkiksi Dubain kautta.

Norjan sisäministeri Emilie Enger Mehlin mukaan muutoksia liikenteessä tarkkaillaan koko ajan. Hänen mukaansa raja voidaan tarvittaessa sulkea tunneissa.

Virolainen europarlamentaarikko Urmas Paet ihmettelee norjalaisten toimintaa, kun Schengen-alueen muut rajamaat ovat rajoittaneet venäläisten matkustamista turistiviisumilla ja tiukentaneet rajaansa. Esimerkiksi Puolassa on rakennettu Polskie Radion mukaan lisäksi 200km pitkä sähköinen valvontajärjestelmä Venäjän Kaliningradin vastaiselle rajalle.

– Norja, miksi, Paet kysyy yhteisöpalvelu Twitterissä.

The road from Murmansk to #Norway in the north became the only land border to Schengen-Europe still open for tourist visa travelers. Last Schengen land-border open for Russian tourists sees 33 percent increase in traffic.#Norway, why?! https://t.co/oN7BINtwRk

