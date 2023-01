Täältä suomalaiset etsivät eniten asuntoja

Suomen suurimpien kaupunkien omistusasumisessa on eletty tänä vuonna niin sanottua keskustabuumia, ilmenee asunnonhakusivusto Oikotien vertailusta.

Helsingissä sivuston hakutuloksissa korkealle nousivat kuitenkin loka–joulukuussa kantakaupungin ohella myös keskustan ulkopuolella sijaitsevat Munkkiniemi, Lauttasaari, Kulosaari ja uutena Kruunuvuorenranta/Kaitalahti. Viimeksi mainittujen kiinnostavuutta lisää rakenteilla oleva Kruunuvuorensilta, joka yhdistää nämä kaupunginosat muutaman vuoden kuluttua Korkeasaaren kautta Kalasatamaan.

– Erityisen kiinnostavaa Helsingissä on Kruunuvuorenrannan nousu näin korkealle. Kyseessähän on kaupunginosa, jonne on maata pitkin keskustasta kymmenen kilometriä. Rakenteilla oleva Kruunuvuorensilta muuttaa kuitenkin muutaman vuoden kuluttua tilannetta. Sillalla kulkevat ratikka ja kevyt liikenne, mikä lyhentää matka-aikaa Kruunuvuorenrantaan aivan olennaisesti. Tähän näytetään nyt valmistauduttavan, Oikotie Asuntojen johtaja Anna Leinonen kertoo tiedotteessa.

– Helsingin vetovoimaisimpia alueita olivat loka–joulukuussa jo pitkään hakutuloksissa ykkösenä ollut Etu-Töölö sekä Ullanlinna ja Kruununhaka. Heti niiden kannoilla tulevat kuitenkin Munkkiniemi, Lauttasaaren eri alueet sekä ennen kaikkea aivan uusi kaupunginosa eli Kruunuvuorenranta/Kaitalahti. Myös Kulosaari mahtuu taas kymmenen halutuimman kaupunginosan joukkoon, Leinonen jatkaa.

Oikotien omistusasuntohaun käytetyin hakusana oli loka–joulukuussa “autotalli”, joka oli ykkönen myös kahdella edellisellä vuosineljänneksellä. Halusta asua väljästi kertoo sekin, että kymmenen haetuimman sanan joukkoon mahtuivat myös “uima-allas” ja “takka”. Samaan aikaan keskusta-asumisella on vankat kannattajansa: toiseksi suosituin hakusana oli “loft” ja neljänneksi suosituin hakusana “keskusta”.

Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien vetovoimavertailu koostuu Oikotiessä olleiden omistusasuntomyynti-ilmoitusten katselumääristä. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Vetovoimavertailu kertoo, mistä kaupunginosista haetaan omistusasuntoja eniten. Vertailu ei kerro, mistä asunnot ostetaan, vaan mistä asunnot haluttaisiin ostaa.

Espoossa Tapiola jatkaa vetovoimaisimpana kaupunginosana, mutta sen takana tapahtui loka–joulukuussa muutoksia. Olari ja Westend nousivat hakutuloksissa kärkikolmikkoon ja ohittivat metrosta nostetta saaneen Matinkylän sekä junaradan ja kehä I:n solmukohdassa sijaitsevan Leppävaaran.

Vantaalla ei ole Espoon tavoin selkeää keskustaa. Asutuksen ja hallinnon keskittymät Tikkurila ja Myyrmäki jatkavat perinteiseen tapaan kolmen kärjessä, mutta niiden väliin nousi Ylästö. Sen taakse jäi muun muassa vahvasti kasvava ja heinä–syyskuussa paljon Oikotiellä haettu Kivistö.

Turussa ja Oulussa asuntoa etsitään eniten keskustasta

Tampereella omistusasuntohakuja on leimannut suuri vaihtelu kärkeen nousevissa kaupunginosissa. Loppukeväästä suosituin oli entisen Teiskon kunnan alueella sijaitseva Kämmenniemi. Alkusyksystä ykkönen oli sitä vieläkin pohjoisempana sijaitseva Velaatta. Niistä kumpikaan ei ole mukana loka–joulukuun kärkikymmenikössä. Loka–joulukuun haetuin kaupunginosa Tampereella oli Pyynikki/Pyynikinrinne. Sen ohella kymmenen kärkeen nousee useita muitakin keskustassa tai sen lähellä sijaitsevia kaupunginosia, kuten Viinikka, Kaleva, Kyttälä ja Nalkala.

Turussa omistusasuntoa etsitään tuttuun tapaan eniten keskustasta. Vertailussa kärkeen nousee myös Erikvalla. Loppuvuosi toi kuitenkin niiden takana olevaan kärkikymmenikköön yllätyksiä.

– Kaupunkialueen ulkopuolella pohjoisessa sijaitsevat kaupunginosat loistavat nyt poissaolollaan ja painopiste on idän suunnalla: Nummella, Varissuolla ja Pääskyvuoressa. Myös kehittämisen kohteena oleva Runosmäki sekä puutaloista tunnettu Port Arthur (”Portsa”) ovat Turussa omistusasuntoa etsivien suosiossa, Leinonen sanoo.

Myös Oulussa eniten vetovoimaa on keskustassa. Tuira oli loka–joulukuussa Oikotien omistusasuntohakujen ykkönen, kuten aiemminkin vuonna 2022 sekä vuonna 2021. Tuira sijaitsee keskustan kupeessa meren äärellä.

– Muutokset kaupunginosien vetovoimassa Oulussa ovat varsin pieniä. Kovin kaukaa keskustasta kärkikymmenikköön ei juurikaan tulla. Satunnaisesti vertailuun on koronavuosina noussut yksittäisiä alueita kauempaakin, esimerkiksi Haukipudas ja Oulunsalo, mutta enää niin ei näytä olevan, Leinonen toteaa.