Täällä bensiini maksaa 1,15 euroa – IL: Asemat ruuhkautuivat

Polttoaineiden hinnat ovat kääntyneet laskuun.
Auton tankkausta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Polttoaineiden hinnat ovat laskeneet maaliskuun hintapiikin jälkeen. Tiistaina bensiiniä on saanut halvimmillaan jopa 1,156 sentin litrahinnalla. Asia ilmenee Polttoaine.net -sivuston tiedoista. Sivusto kokoaa bensiinin litrahintoja eri puolilta Suomea.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Edellä mainittu maan halvin litrahinta oli Humppilan Seo-asemalla. Samalta asemalta sai myös halvinta 98-oktaanista bensiiniä 1,186 euron litrahinnalla. Dieseliä on tiistaina saanut asemalta 1,099 euron litrahintaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Polttoaineiden hinnoissa on suurta vaihtelua huoltoasemien välillä. Tiistaina kalleinta 95-oktaanista bensiiniä myytiin Hangon ABC:lla, 2,209 euron litrahinnalla. Samalla asemalla oli maan kallein 98-oktaaninen bensiini 2,319 euroa litralta. Kalleinta dieseliä myytiin Inarin Seo-asemalla, 2,591 euroa litralta.

Humppilan lisäksi halpaa bensiiniä on ollut saatavilla muillakin asemilla. Iltalehden mukaan halpa bensiini on saanut ihmiset liikkeelle ja niille asemille on muodostunut jopa jonoja, jotka myyvät bensiiniä alle kahdella eurolla.

Mainos