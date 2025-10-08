Täältä saa Suomen halvinta polttoainetta

Polttoaineen hinta on laskenut viime aikoina poikkeuksellisen alhaalle.
Polttoaine.net-sivuston seurannan perusteella 95E10-laatuinen polttoaine maksoi keskiviikkona vain 1,489 euroa litralta Kirkkonummen Neste Oil Express -asemalla.
Hieman alle 1,5 euron litrahintaan päästiin myös Lommilan ja Lappeenrannan Lavolantien Neste Oil Express -asemilla. Nesteen Kokkolan ja Riihimäen asemilla hinta oli 1,499 euroa.
Alle 1,516 euron litrahintoja 95E10-polttoaineelle löytyi ainakin 20 eri bensa-asemalta muun muassa Riihimäellä, Järvenpäässä, Vantaalla ja Jyväskylässä.
98E-polttoaine oli keskiviikkona halvimmillaan 1,599 euroa litralta ja diesel 1,393 euroa litralta.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on esittänyt liikennepolttoaineiden verotuksen keventämistä. Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden veronkevennys on yhteensä keskimäärin 2,7 senttiä litralta.
Dieselin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden vero alenee yhteensä keskimäärin 2,4 senttiä litralta.
Muutoksen tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa hallitusohjelman mukaisesti. Laki tulee voimaan vuoden 2026 alussa.