Täällä nyt taistellaan – Hyökkääjä yrittää vallata tärkeän valtatien

Iso-Britannian tänään julkaistun tiedusteluraportin mukaan tällä viikolla Venäjän ykköstavoitteena on todennäköisesti ollut Etelä-Ukrainaan sijoitettujen joukkojen vahvistaminen.

Myös Donbassissa taistelut jatkuvat. Donbassin nimitystä käytetään Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueista, joita Venäjä on miehittänyt jo pitkään.

Alueella Venäjän tukemat joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiä Donetskin kaupungin pohjoispuolelta. Kyseiset joukot koostuvat brittien mukaan Venäjän perustaman ”Donetskin kansantasavallan” alueelta värvätyistä joukoista.

Brittiarvion mukaan hyökkäyksen tavoitteena on todennäköisesti turvata M04-moottoritie. Tie on pääväylä Donetskiin lännestä. Se kulkee Venäjän rajalta Znamyankaan Keski-Ukrainaan.

Raskaita taisteluita on käyty Piskyn kylässä lähellä Donetskin lentokenttää. Britannian mukaan sovintoratkaisua ei ole odotettavissa. Venäjän puolustusministeriön tiedottaja julisti Piskyn asutuksen ”Donetskin tasavallassa” eilen ”täysin vapautetuksi”.

Vaikka Donetskin tasavalta onkin osassa Donbassia julistautunut itsenäiseksi ja alueella enemmistö ihmisistä puhuu venäjää, on kyselyjen mukaan tuki Venäjän valtiolle vähäistä.

Britannian armeijan kenraaliluutnantti, sotilastiedustelun päällikkö Sir Jim Hockenhull kommentoi eilen BBC:lle Venäjän seuraavia askelia.

Hockenhullin mukaan on epätodennäköistä, että kumpikaan sodan osapuoli saavuttaa ratkaisevia sotilaallisia tavoitteitaan tänä vuonna: konfliktista on tulossa pitkä.

Venäjä pyrkii tällä hetkellä kasvattamaan joukkojaan kärsittyään merkittäviä tappioita. Se myös todennäköisesti jatkamaan joukkojen siirtoa Donbassista etelään, jossa Ukrainan joukot tällä hetkellä painavat päälle.

