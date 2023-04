Täällä mitattiin kevään uusi lämpöennätys

Lappeenrannassa on mitattu tiistaina tämän kevään uusi lämpöennätys, kertoo Foreca.

Kello 17.15 mennessä Lappeenrannan Konnunsuon havaintoasemalla on ollut 20,6 astetta. Lappeenrannan lentoasemalla on mitattu 20,0 astetta, Tampereella 19,6 ja Kouvolassa 19,5 astetta.

Tämän kevään aiempi korkein lukema oli perjantaina 21. huhtikuuta Vantaalla mitattu 19,1 astetta.

Huhtikuun lämpöennätys Suomessa on 27. huhtikuuta 1921 Jyväskylässä mitattu 25,5 astetta.

Forecan mukaan yli 18 asteen lukemia on tiistaina ollut paikoin Satakunnasta ja Pirkanmaalta Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan yltävän alueen eteläpuolella. Osassa maata on tiistaina koleaa ja sateista.

– Matalapaine vaikuttaa Suomen säähän. Säärintama sateineen kulkee tiistain aikana etelästä kohti pohjoista. Sen jäljessä Suomeen on virrannut lämmintä ilmaa. Aurinkoisilla alueilla lämpötila on noussut jopa 14–19 asteeseen, mutta pilvisen sateisilla alueilla on enimmäkseen alle kymmenen astetta, pohjoisessa monin paikoin alle 5 astetta, toteaa meteorologi Anna Latvala Forecan sivuilla.

Keskiviikkona on mahdollista päästä paikoin 20 asteeseen, mutta sen jälkeen viilenee.

– Keskiviikkona iltapäivällä lämpimintä on maan itäosasta Oulun seudulle yltävällä alueella, jossa on 14–19 astetta, idässä voi olla paikoin jopa 20 astetta. Aivan läntisimmässä Suomessa ollaan 10 asteen tienoilla ja Keski- sekä Pohjois-Lapissa laajalti 0–10 asteessa. Lapissa ja Koillismaalla sateita tulee sekä vetenä että lumena, muualla maassa vetenä, Latvala ennustaa.

Torstaina lämpimintä meteorologin mukaan on maan itäosan vielä aurinkoisilta alueilta Länsi-Lappiin yltävällä alueella.

– Sade halkoo Suomen kaakosta Pohjanmaalle. Sateen edellä lämpötila voi paikoin vielä nousta jopa 14–18 asteeseen Itä-Suomesta Perämeren ympäristöön ulottuvalla kaistaleella. Sateen eteläpuolella lämpötila on 5–10 astetta, samoin Itä- ja Pohjois-Lapissa. Sateessa on viileämpää, mutta suurin osa sateesta tulee silti vetenä.