Täällä lämpötila voi pian kohota 14 asteeseen

Sää muuttuu loppuviikolla laajalti aurinkoisemmaksi, vaikka Lapissa tulee ajoittain vesi-, räntä- ja lumisateita.

Sää jatkuu tämän viikon loppupuolella ajankohtaan nähden lämpimänä. Lämpötilat voivat nousta etelässä viikonloppuna ylimmillään paikoin 12–14 asteeseen, kertoo Foreca. Ensi viikolla Suomeen saattaa virrata vähän viileämpää ilmaa, mutta ennusteessa on vielä epävarmuutta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Loppuviikon sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaista ja melko aurinkoistakin. Föhn-tuulta on säässä mukana selvemmin torstaina.

– Suomeen alkaa virrata kuivempaa ilmaa. Sateet painottuvat loppuviikolla Lappiin, toteaa Forecan uutisessa meteorologi Sara Salonen.

Lapissa sateita tulee viikon aikana niin vetenä, räntänä kuin lumenakin.

Yölämpötilat ovat tällä viikolla nollan asteen molemmin puolin, ajoittain pakkasta on eteläisessä Suomessa asti.

Föhn-tuuli voi vaikuttaa ajoittain edelleen viikonloppuna. Lauantai on yleiskuvaltaan aurinkoinen, välillä pilvisyys voi vaihdella.

Poimintoja videosisällöistämme

– Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa ollaan jo yleisemmin 10 asteen vaiheilla tai yläpuolella, ylimmät lämpötilat voisivat olla 12–13 astetta. Lämpimintä on etelän sisämaassa, rannikoilla voi olla tähän aikaan vuodesta viileämpää, Sara Salonen sanoo.

Koillismaalta Lappiin on lauantaina päivällä 3–7 asteen lukemia.

– Sunnuntaina pilvisyys jo lisääntyy maan keski- ja pohjoisosassa, etelässä voi olla vielä aurinkoista. Ylimmät lämpötilat voivat olla etelässä sunnuntaina 12 ja 14 asteen välillä. Yleisemmin lämpötilat ovat sunnuntaina maan eteläosasta Oulun seudulle ja Kainuuseen asti 5–10 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 0–6 astetta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keskiviikkoon 18. maaliskuuta mennessä vuoden toistaiseksi korkein lämpötila on 14. maaliskuuta Porvoon Kalbådagrundin havaintoasemalla mitattu 13,2 astetta.

Ensi viikolle on näkyvissä vaihtelevaa säätä.

– Ajoittaisia sateita tulee eri puolilla maata, mutta välissä nähdään aurinkoa. Etenkin öisin sateita voi tulla myös räntänä ja lumena, Sara Salonen ennustaa.