Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Syyslomaviikon säästä ennustetaan koleaa ja ajoittain sateista. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Syyslomaviikko alkaa koleana ja tuulisena

  • Julkaistu 12.10.2025 | 17:59
  • Päivitetty 12.10.2025 | 17:59
  • Sää
Alkavalle viikolle on luvassa sateita suureen osassa maata.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Myrskyisää viikonloppua seuraa pilvinen ja tuulinen viikko, ennustaa Foreca. Viikko alkaa koleana, ja maanataina luvassa on sateita maan itä- ja pohjoisosassa. Pohjoistuuli pysyy puuskaisena ja rannikkoalueilla paikoin navakkana. Maanantain päivälämpötila liikkuu maan etelä- ja länsiosassa 5-8 asteen haarukassa, muualla maassa 2-6 asteen välillä.

Sää lämpenee keskiviikkona hieman, mutta jo torstaina suureen osassa maata on luvassa sateita. Torstain päivälämpötila on 5-12 astetta.

Viikonlopuksi Foreca povaa vaihtelevaa säätä. Etelässä lauantai on aurinkoinen ja poutainen, mutta maan keskiosassa sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Sunnuntaina Suomeen saapuu lännestä matalapaine runsaine sateineen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)