Syyslomaviikko alkaa koleana ja tuulisena

Myrskyisää viikonloppua seuraa pilvinen ja tuulinen viikko, ennustaa Foreca. Viikko alkaa koleana, ja maanataina luvassa on sateita maan itä- ja pohjoisosassa. Pohjoistuuli pysyy puuskaisena ja rannikkoalueilla paikoin navakkana. Maanantain päivälämpötila liikkuu maan etelä- ja länsiosassa 5-8 asteen haarukassa, muualla maassa 2-6 asteen välillä.

Sää lämpenee keskiviikkona hieman, mutta jo torstaina suureen osassa maata on luvassa sateita. Torstain päivälämpötila on 5-12 astetta.

Viikonlopuksi Foreca povaa vaihtelevaa säätä. Etelässä lauantai on aurinkoinen ja poutainen, mutta maan keskiosassa sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Sunnuntaina Suomeen saapuu lännestä matalapaine runsaine sateineen.