Syyrian vallanvaihdon seuraus: Tuhannet pakolaiset palaavat takaisin

Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin hallinnon romahdus herätti huolia mahdollisesta uudesta pakolaisaallosta. Tämä oli osaltaan taustalla siinä, miksi Turkki yritti estää oppositioryhmien Aleppoon suuntautuvaa hyökkäystä jo lokakuussa.

Tällä hetkellä vaikuttaa mahdolliselta, että vallanvaihto voikin sallia maan sisällissotaa paenneiden miljoonien pakolaisten paluun kotimaahansa. Oppositioryhmien johdossa olevasta Hay’at Tahrir al-Sham -järjestöstä on annettu maltillisia kannanottoja, joissa uuden hallinnon sanotaan turvaavan kaikkien maan etnisten ryhmien aseman.

Jo Aleppon valtauksen yhteydessä opposition operaatiokeskus julkaisi videoita, joissa esiteltiin avustustarvikkeiden toimittamista kristityille. Asukkaille avattiin puhelinlinja mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamiseksi.

Opposition sotilasjohdon viikonloppuna julkaisemassa tiedotteessa vakuutettiin, että kaikkien valtionhallinnon tahojen, kansainvälisten järjestöjen ja YK:n toiminnan annetaan jatkua entiseen tapaan. Kristittyä vähemmistöä kuvailtiin ”kiinteäksi osaksi Syyrian kansallista rakennetta”.

– Syyrian vapauttaminen tulee mahdollistamaan miljoonien pakolaisten paluun koteihinsa. Tämä lopettaa al-Assadin aikakauden korruption, huumeiden salakuljetuksen ja välinpitämättömyyden alueen etuja kohtaan, tiedotteessa todettiin Levant24-median mukaan.

Tuhannet pakolaiset ovat jo suunnanneet takaisin Syyriaan. Turkkilaisen TRT Haber -kanavan mukaan Damaskokseen johtavat maantiet ovat olleet ruuhkautuneita, ja Turkin rajalla suuri määrä ihmisiä odottaa päästäkseen takaisin Syyrian puolelle.

– Nyt kun al-Assad on poissa ja hänen brutaali hallintonsa on kaatunut, ovat syyrialaiset pakolaiset jo matkalla kotiin. ”Pakolaiskriisiin” oli aina vain yksi todellinen ratkaisu. He, jotka sanoivat al-Assadin hallinnon vahvistamisen olevan siihen ratkaisu, olivat parhaimmillaan harhaisia ja pahimmillaan osasyyllisiä hänen agendaansa, tutkija Charles Lister kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

With #Assad gone & his brutal regime dissolved, #Syria refugees are already surging back home.

There was only ever one solution to the “refugee crisis” & all those who said reinforcing #Assad would resolve it were at best delusional, at worst, complicit in #Assad’s agenda. pic.twitter.com/GfN67CXfW9

— Charles Lister (@Charles_Lister) December 9, 2024